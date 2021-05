Nyitnak a fürdők – Erre készüljön, ha csobbanást tervez!

Május 1-jén, szombaton – a 4 milliomodik beoltott után – a hazai fürdők is megnyithatták kapuikat. Fontos azonban, hogy csak védettségi kártyával lehet őket látogatni, valamint néhány óvintézkedés még mindig életben van, amit be kell tartani – áll a borsonline összeállításában.

Szigorú szabályok mellett ugyan, de ismét mehetünk strandolni, úszni a hazai fürdőkbe. Legalábbis azok a 18 éven felüliek, akik felvették már az első koronavírus elleni oltásukat, és megkapták a védettségi kártyájukat, mert a belépés során ez az első, amit elkérnek a kasszánál – természetesen a személyi igazolvány és a belépő ára mellett.

A Borsonline összeszedte a legfontosabb tudnivalókat:

A 18 év alattiaknak nem kell kártya

A 18 év felettiek magukkal vihetik védettségi igazolvánnyal nem rendelkező, 18 éven alatti hozzátartozójukat – ám ezzel sem érdemes trükközni, mert ezt is ellenőrzik a bejáratnál, kérnek ugyanis diákigazolványt. Ha azonban valaki szakrendelésre megy, és beutalóval rendelkezik, akkor neki sem kell védettségi kártya. A kártyák ellenőrzését követően következik még egy testhőmérés a belépés előtt.

A papucs és a tusolás kötelező!

A papucs viselése és a tusolás a medencézés előtt korábban is kötelező volt a legtöbb fürdőben, azonban a járvány-helyzet kialakulása óta mindenhol szigorúan megkövetelik és ellenőrzik is. Sőt, olyannyira, hogy papucs nélkül be sem engedik a látogatókat.

Az idegeneknek távolságot kell tartani

A távolságtartásra is felhívják az üzemeltetők a figyelmet: a pénztárak előtt, a büféknél ezt felfestett jelek is segítik, de a medencében úszás közben, valamint a parton, napozás közben is arra kérik a látogatókat, hogy idegenekkel tartsanak távolságot.

Beltérben maszkot kell viselni

Belépéskor valamint a fürdő belső tereiben kötelezően maszkot kell viselni – hívják fel a figyelmet az üzemeltetők, majd hozzáteszik: ez alól kivételt képez ha éppen úszunk, szaunázunk, vagy gőzfürdőzünk.