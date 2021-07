Növényeink kiváló szolgálatában

Az ökotudatosság egyik ismérve, hogy a gazda azokat a növényeket részesíti előnyben a kertjében, amelyeket felhasználhat a konyhájában, az otthonában is. A zöldségek, gyümölcsök mellett éppen ezért számos fűszer- és illóolajáért, gyógyító hatásáért nevelt növény jól érzi magát a Kárpát-medencében. Az éghajlat kezd egyre jobban hasonlítani a mediterránira, ezért megkértük a szakértőt, Lencsés Ritát, mesélje el, ő hogyan gondozza csodálatos velencei kertjében a saját neveltjeit.

Egyre forróbb, egyre szárazabb nyarakat tudhatunk magunkénak itt, a Kárpát-medencében, amely nemcsak az emberi szervezetet, de a növényeinket is megviseli. A néha-néha berobbanó viharok ellenére is érdemes extra figyelmet fordítani rájuk a nyári hőségben, hogy később – meghálálva a segítséget – otthonainkban és a konyháinkban is jó szolgálatot tegyenek. Lencsés Rita gyógynövényszakértő sem csak a kirándulásai során gyűjti be a teának, illóolajnak, szörpnek, fűszernek és egyéb finomságnak valót, hanem otthon, velencei kertjében is gondozza azokat. A nagy forróságban látogattuk meg s kértük, meséljen arról, ő hogyan csinálja:

– Akik ismernek, tudják, mennyire szeretem a természetet, a kirándulást, természetjárást, és a vadon termő gyógynövények tanulmányozását, figyelését és begyűjtését. Ezek mellett pedig elmondhatom mint lelkes kerttulajdonos, hogy magam is igyekszem a területi, éghajlati adottságok figyelembevétele mellett környezetemet igen színes dísz-, fűszer- és gyógynövényekkel tarkítani. Sok-sok év tapasztalata után már megtanultam, mi mit szeret, és hogyan kell gondozni őket. Amit biztosan elmondhatok ebben az évben, hogy a viszonylag szeszélyes, hűvösebb tavasz egy kis lemaradást okozott a növények fejlődésében, viszont most a berobbanó nyári kánikula a növényeket enyhén szólva rákényszerítette a gyors virágzásra, érésre. Megfigyelhető, hogy a már régebb óta jelen lévő növények rendszeres locsolás mellett viszonylag jól viselték ezt az időjárás-változást, de az újonnan ültetett, vetett növényeknél ezt már nehezebb elmondani – meséli Rita, akinek most sok virága, fűszernövénye van, amit emiatt nem is ültetett szabad ágyásba, hanem megtartotta inkább cserépben, balkonládában. Kicsit könnyebbé vált a gondozásuk ezáltal, teszi hozzá.

– Próbálom ebben a melegben inkább félárnyas, vagy árnyas helyen tartani őket. Eső hiányában mindennap locsolom a növényeket, és a vízellátás is könnyedebb így, cserepekben. Arra viszont nagyon kell figyelni, hogy bárhol is legyenek a fűszer-gyógynövényeink, próbáljuk locsolásukat vagy nagyon kora reggel, vagy inkább – ez előnyösebb – este, sötétedés előtt elvégezni. Rengeteg fűszernövénynél arra is figyeljünk, hogy ne engedjük a virágzását, ha még sokáig tervezzük azokat betakarítani. Így például csipkedjük le a virágzásnak induló bazsalikom, a mentafélék, a citromfű tetejét. Sok gyógynövénynek kifejezetten jót teszünk, ha leveleit, hajtásait lecsipkedjük, mert még szaporíthatjuk az újabb hajtások, új elágazások megjelenését. Ezt tapasztaltam a zsálya, levendula, rozmaring, majoránna, oregánó esetében is.

A betakarításnál sok szempontot érdemes figyelembe venni, tudjuk meg: – Ha a növény leveleiben van a számunkra előnyös hatóanyag (mint például a fűszer- és gyógynövények esetében), akkor mindenképp virágzás előtt csipkedjük le azokat, mégpedig a délelőtti órákban! Akkor a legmagasabb ugyanis az illóolaj-tartalom bennük. Az is fontos, hogy ne vizesen szedjük, és felhasználás előtt se mossuk le őket! – kapjuk a jótanácsot, ahogy a szörpök esetében is: – Ha szörphöz szeretnénk gyűjteni hajtásokat, akkor érdemesebb az ízek és színek miatt virágzáskor megtenni ezt, például a zsálya esetében. Amit még érdemes tudni a növények gondozásáról, hogy vannak olyanok, amik a gyökereken, mások a sarjakon keresztül szaporodnak. Például a menta, izsóp, oregánó, kakukkfű esetében nem kell megvárni a virágzást vagy a felmagzást. Ellenkező esetben, tehát amikor a virágra van szükségünk, mint a körömvirágnál, citromfűnél, érdemes hagyni pár virágos hajtást a következő évre, hogy újra magától elvesse a magjait.

Rita szerint, ha tudatosan szeretnénk ezt tenni, akkor a már elszáradt virágokból magunk is tehetünk félre a magokból, hogy azokat ősszel a kívánt helyre szórhassuk. Az átültetéseket ne nyárra tervezzük – javasolja. Várjuk meg vele az őszt vagy a következő tavaszt!

– Amire figyeljünk, ne tegyünk mindennapos használatra ültetett fűszer-gyógynövényt olyan gyümölcsfák, szőlőtövek közé, amit esetleg permetezni kell. Kerüljük az ehető növények permetezését! Biopermetszer készítéséhez inkább a csalánlevet alkalmazzuk! Én idén rengeteg növényt szaporítottam egyébként gyökereztetéssel, amelyek szépen fejlődnek most a cserepekben, majd ősszel teszem a kiszemelt helyükre. Ez lesz a sorsa például a levendulának, orvosi zsályának, istenfának, rozmaringnak is. Boltban kapható gyökereztetőpor, és a felsorolt növényeknél a friss és életerős hajtásokat egy napig vízben áztattam, majd a porba mártottam, utána kis cserepekbe, jó minőségű virágföldbe ültettem. Napi locsolgatással figyeltem őket, és boldogan mondhatom: sikeresen megeredtek!

Felhasználás, tárolás A kertben termesztett gyógy- vagy fűszernövényeket lehet nyersen vagy frissen is fogyasztani: bazsalikom, vagy limonádénak citromfű, menta, esetleg szörpöt készíteni belőlük. Száríthatjuk főleg fénymentes, száraz helyen teának vagy fűszernek, amit ugyancsak fény- és légmentesen érdemes tárolni. Főzésre, sütésre is felhasználhatjuk a jól ismert petrezselymet, zellert, kaprot, tárkonyt. Megbolondíthatjuk az ételeinket még zsályalevélchipsszel. Ehető virágokat kandírozhatunk, vagy süteményekbe csempészhetünk, édességeket, salátákat díszíthetünk. Készíthetünk fűszersót, fűszerolajat, pesztószószt, vagy éppen ­gyógykenőcsöt körömvirágból.

Betakarítás holdnaptárral

Általánosságban a betakarításnál azt kell tudni, hogy terméseket, virágos hajtásokat, leveleket – akár gyógy- vagy fűszernövényről legyen szó – nappal, a reggeli órákban és a telihold fázisnál tegyük meg – javasolja a szakértő. Ugyanis a fontos hatóanyagok a hold változásával a növény különböző részeibe vándorolnak. Telihold közelében a föld feletti részekben vannak nagy mennyiségben a hatóanyagok. Fogyó hold vagy újhold idején érdemes viszont metszeni őket, hogy legyen elég ereje, tartaléka a következő telihold idején a növénynek az új hajtások növesztésére.