Női kínok okozója az endometriózis – A gyógyításban a műtét a leghatékonyabb

Az endometriózis pontos okait még mindig nem tudjuk, ám kialakulásához a modern életvitellel együtt járó környezet és az étkezési szokások is hozzájárulhatnak.

Az endometriózis csak a nőket érintő betegség, hiszen azt jelenti, hogy az egyébként csupán a méhen belül elhelyezkedő, és a menstruációs ciklus idején, hormonális hatásra leváló méhnyálkahártya endometriózis esetén a test egyéb részein – többnyire a hasüregben – is megjelenik, és ugyanúgy viselkedik, mintha a méhen belül lenne. Tehát időnként leválik, és vérzést okoz, ez a vér azonban nem tud megfelelően kiürülni a szervezetből.

A betegség sok kellemetlenséggel, hasi összenövésekkel, fájdalmakkal járhat, rosszabb esetben meddőséghez is vezethet.

Bata Barnabás nőgyógyászt arról kérdeztük, mennyire ismert ma ez a betegség, hiszen az utóbbi években egyre többet hallani róla. – Szerintem még mindig viszonylag kevesen tudnak róla ahhoz képest, ahány nőt érint. Általában azután derül ki, amikor valaki orvosról orvosra jár, de nem találják a megoldást. A nők gyulladással, ismeretlen eredetű vérzéssel, hasi fájdalmakkal mennek háziorvoshoz, sebészhez, belgyógyászhoz, reumatológushoz, nőgyógyászhoz, és sokszor csak sokára állapítják meg náluk az alapbetegséget, vagyis az endometriózist. Jellemzően a meddőség kapcsán találják meg a fő problémát. A tünetek nagyon általánosak lehetnek: például hasi fájdalom, puffadás, erős és fájdalmas menstruáció.

A betegség pontos okát még mindig nem tudják meghatározni, de mégis, mi lehet a háttérben? – kérdezzük. – Érdekesség, hogy megállapították: a magzatok méhen belül olyan, iparban használt kemikáliákkal, hormonhatású vegyületekkel érintkeznek, amelyek már akkor megváltoztathatják az egész hormonrendszerüket. Így több olyan betegség – akár PCOS, cukorbetegség, pajzsmirigy-alulműködés, endometriózis – alakulhat ki, melyek korábban, a 20. század előtt nem voltak ilyen gyakoriak. Ezeknek a kiegészítő, állományjavító anyagoknak a vizsgálata nagyon nehéz, mivel több ezret használnak az iparban, és sokszor csak több év után okoznak problémát, betegséget.

A vizsgálat költséges, nagyon sok szakma együttes kutatására van szükség

Az endometriózisnak a hormonháztartási problémákon kívül genetikai oka is lehet, tehát öröklődhet a betegségre való hajlam. Van olyan család a pácienseim között, ahol mind az édesanya, mind a három lánya endometriózisban szenved. S ha a gyerekeknek lányuk lesz, akkor valószínűleg ők sem ússzák meg ezt a betegséget – tudtuk meg. Bennünket emellett az is érdekelt, hogyan diagnosztizálható az endometriózis, és mi a kezelés legjobb módja.

– Régebben az ultrahanggal leginkább csak azt vettük észre, ha a petefészekben van úgynevezett csokoládéciszta. A legújabb készülékekkel azonban a kevésbé látható helyeken, például a méh mögött, a hashártyán elhelyezkedő, a húgyhólyagba növekvő endometriózisos csomók is kimutathatók. A laborvizsgálatok mellett az ultrahanggal követni is lehet így a betegséget, tehát nincs mindig szükség laparoszkópiás műtéti eljárásra. Az utóbbi módszerrel, a műtéttel fedezhető fel a legjobban az endometriózis.

Ez az eljárás a gyógyításban is a leghatékonyabb, ám meg kell gondolni, milyen esetben alkalmazzuk, mivel a betegség visszatérhet és újból problémát okozhat. Az endoszkópos vagy a nyitott műtétek során az orvos leégeti, eltávolítja a nem megfelelő helyen lévő, illetve összenövést okozó endometriózisos területeket vagy cisztákat, így legtöbbször sikerül a meddőség, a hasi fájdalmak okát megszüntetni. A betegség a változó kor megjelenéséig térhet vissza, ezért operálni akkor kell, ha konkrét célunk – például teherbeesés, életminőség javítása – van vele. Léteznek gyógyszeres kezelések is, ha már műtét során megállapították az endometriózist.

Az injekciókkal, tablettákkal is óvatosan kell azonban bánni, mert hosszú távon több, kellemetlen mellékhatásuk lehet. A szakértő arra is válaszolt, étkezéssel, életmóddal is befolyásolható-e a betegség kialakulása, kezelése? – Igen, vannak olyan diéták, melyek szigorú betartásával enyhülhetnek vagy meg is szűnhetnek a kellemetlen tünetek, sőt olyan esetről is tudok, hogy maga az endometriózis szűnt meg, és a szülők azóta gyermekükkel sétálnak a parkban. Általában a cukorbetegekéhez hasonló, szénhidrátcsökkentő étrendről van szó, ám erről pontosan érdemes tájékozódni. Fontos továbbá a rendszeres mozgás, a stresszmentesebb élet…