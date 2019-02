Nincs olyan betegség, amivel ne lehetne rendszeresen úszni

Akárcsak a futás vagy a kerékpározás, az úszás sem köthető nemhez, életkorhoz, edzettségi állapothoz. Bármikor elkezdhető, és úszni akár még 100 évesen is lehet, hiszen nem terheli az ízületeket, a gerincet, ráadásul számos pozitív élettani hatása van.

– Az úszás mindenkinek ajánlott. Az egyik legegészségesebb sport és olyanok is végezhetik, akik valamilyen oknál fogva nem választhatnak szárazföldi sportokat. Akik nem tudnak úszni, azoknak érdemes kipróbálni a vízi tornát, amiben szintén tehermentesített a gerinc és az ízületek, a vízben ugyanis nem a gravitáció, hanem a felhajtóerő működik, vagyis nem cipeljük a súlyunkat – magyarázta Hortobágyi Sarolta, úszó szakedző.

Nem terheli a gerincet és az ízületeket sem

Az úszás segít a kalóriák fokozott elégetésében, növeli az oxigénfelvételt – ez hatással van az idegrendszerre is – ami jót tesz a szívnek és javítja a keringési funkciókat. Ugyanakkor az alsó- és a felsőtestet egyaránt megmozgatja, erősíti a törzs körüli izmokat, javítja az egyensúlyérzéket, a koordinációt és szabadabb ízületi mozgást enged. Úszni kényelmes tempóban is lehet, hiszen nem csak akkor fejti ki jótékony hatásait, ha hármas levegővétellel, gyors­úszásban úszik az ember.

– Az úszás javasolt asztma esetén, sőt bizonyos tartáshibák, vagy deformitások – mint például a tyúkmell – korrigálására is alkalmas. Ilyenkor azonban nem árt gyógyúszással foglalkozó edző segítségét kérni. Serdülőknél, akik hirtelen sokat nyúlnak, az úszással kiválóan meg lehet erősíteni a törzs tartóizmait anélkül, hogy a gerincet terhelnénk. Ezt azért is hangsúlyoznám, mert a súlyzós edzés a csontok rövidülését és gerincproblémákat is okozhatnak egy növésben lévő kamasznál – hívta fel a figyelmet az edző.

Mindenkinek megvan a maga igénye

Szakemberhez eleinte azért is érdemes fordulni, hogy segítsen a megfelelő úszástechnika kialakításában. Minél jobb az úszótechnika, annál „gazdaságosabb” az úszás, nagyobb a sikerélmény, és tovább tart a motiváció, hogy tartósan és rendszeresen eljárjon az ember az uszodába. Ha „csak” az egészségmegőrzés a cél, heti kétszer egy óra elég ahhoz, hogy javuljon az általános közérzet, az egészségi állapot. De nyilván, ahány ember, annyi fajta – mindenkinek megvan a maga igénye a mozgás mennyiségét illetően.

– Az úszás azért is jó választás, mert egy dresszen és egy úszósapkán kívül nincs másra szükség. Nem igényel szárazföldi bemelegítést, mint mondjuk a futás, ahol hangsúlyosan fontos ez a lépés a sportolási tevékenység megkezdése előtt. Arról sem tudok, hogy lenne olyan betegség, probléma, ami kizáró ok lenne, egyedül magas vérnyomás esetén kell figyelni a mozgás intenzitására. A jó hír, hogy úszni felnőtt korban is meg lehet tanulni, ha megvan a kellő motiváció – árulta el Hortobágyi Sarolta, akit arról is megkérdeztem, melyik úszásnem a legkényelmesebb.

– A gyors- és a mellúszás vált a legnépszerűbbé. Utóbbi, helytelen technikával azért nem annyira szerencsés. Ha kitett fejjel tempózik valaki, azzal nagy terhet ró a nyak-, és a trapézizmokra ami miatt, pont úgy bemerevednek, mint a stressztől. A legjobb, ha a mell-, hát- és gyorsúszást váltogatjuk a medencében, mert mindegyik úszásnem más hatást fejt ki, és így az úszás sem lesz annyira monoton.

Végül, ne feledjék, hogy uszodába járni egy jó program is egyben, ahol ismerősökkel, barátokkal találkozhatnak, és miközben mozognak, egy kis társasági élet a kedélyüket is javítja.