Nincs oka a rosszkedvének?

A hosszan tartó rosszkedv, depresszió mögött számos ok állhat, azonban érdemes bizonyos betegségekre is gyanakodni, ha levertségünk gyakorivá vagy tartóssá válik.

A boldogság érzését, a levertséget, a haragot, sőt igazából minden érzelmet le lehet írni kémiai úton. Minden érzelemnek, minden érzésnek megvan a maga hormonja, azaz fizikai szintű tükröződése, melyet a test termel, hogy ezzel egy ­reakciót indítson el. Ráadásul a hatás kétirányú: ahogyan a hormonok befolyást gyakorolnak a hangulatra, úgy a hangulat is befolyással lehet a hormonháztartásra. A depresszió kiváltója is lehet a hormonzavarnak, de tünetként is jelentkezhet.

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) az egyik leggyakoribb ­nőgyógyászati betegség, melynek tünetei között a depresszió, levertség is helyet kap. Ennél a kórnál a petefészkek működése nem tökéletes. A szervezetben férfihormontúlsúly, illetve a sárgatesthormon alacsony szintje a jellemző. Ennek megfelelően a petefészekben az érő petesejtek nem szabadulnak ki, nem történik tüszőrepedés, a beragadt sejtek cisztákká alakulnak.

A hormonális eltolódás hajhullással, szőrösödéssel, elhízással, meddőséggel is járhat, melyek erősen megviselik a beteg lelkét, rombolják önbizalmát. Mindemellett az eltolódás rossz hatással van az általános közérzetre is, sok beteg számol be fásultságról, levertségről, sőt, akár depresszióról is. Sajnos a tünetek csak fokozzák a hangulat romlását.

A PCOS ráadásul igen gyakran inzulinrezisztenciával együtt jelentkezik, mely betegség szintén elhízást, hajhullást, zsíros, pattanásos bőrt eredményez, mely tovább rombolja az érintett hölgyek önbizalmát, hangulatát. Sajnos ez egyfajta spirált eredményez, hiszen a hangulat romlása megnehezíti a mindennapokat, elnyomja a megoldás iránti vágyat.

A dolog jó oldala, hogy mind a PCOS, mind pedig az inzulinrezisztencia jól kezelhető, akár meg is szüntethető. Ennek megfelelően pedig a tünetek is gyorsan javulnak, ami a depresszió, a levertség csökkenését is eredményezheti.

A PCOS kimutatása ultrahangos vizsgálattal történik.

A betegség igazolása után a szakorvos diétát, rendszeres mozgást javasolhat, s megkezdheti a gyógyszeres kezelést. Egyes esetekben azonban műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Az inzulinrezisztenciát vérvizsgálattal lehet kimutatni. A kezelés ebben az esetben is életmódváltással kezdődik, illetve gyógyszeresen történik. Mindkét betegség esetében nagy szerepe van a rendszeres felülvizsgálatnak.