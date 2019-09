Nevelni muszáj, de hogy érdemes?

Szülőnek lenni jó!, hirdette a meghívó címe – beszélgetésre, műhelymunkára várta a gyakorló és a leendő szülőket Vajna Réka addiktológiai, család-, és párkapcsolati konzulens, akivel az összegyűltek alapvető, de igen hasznos témákat tekintettek át.

A konzulens mindjárt a beszélgetés elején leszögezte: nem létezik mindenható módszer a gyereknevelésben (sem), hiszen minden szülőnek a saját útját kell megtalálnia ebben a „szakmában”. Jellemzően mindenki azokat a módszereket alkalmazza szülőként, amelyek leginkább beleillenek az egyéni értékrendjébe, megfelelnek az elveinek. A szülőség szerep – egy gondoskodó, szabályzó, felelős anya, vagy apa, aki értéket közvetít. A nevelés alapja pedig a szülő és a gyermek között meglévő kötődő kapcsolat. Kötődés nélkül nem lehet eredményesen nevelni. A nevelés egy „felülről lefelé” irányuló cselekedet, azaz nevelni nem lehet akkor, ha a gyerekeinket magunkkal egyenrangúnak tekintjük. A családban kell, hogy legyen valamifajta hierarchia, a gyerekeinkkel az életkoruknak megfelelő partneri viszonyt kell kialakítanunk. A hierarchia – amely értelemszerűen a gyermek életkorával folyamatosan változik – csúcsán a szülőnek kell állnia – hangsúlyozta Vajna Réka, aki azt is kiemelte, leginkább akkor nevelünk, amikor nem nevelünk, csak éljük az életünket, amivel akaratlanul is mintát adunk.

A neveléssel kapcsolatban több tévhit is él a ma egyre inkább gyermekközpontú társadalomban. Az egyik ilyen, hogy nem kellenek keretek. A keretek azonban nem csupán korlátoznak, de biztonságot is adnak, ugyanakkor a keretek betartása mind a szülőnek, mind a gyereknek megkönnyíti az életét, mert egyértelműsítenek bizonyos helyzeteket, sőt akár meg is óvhatnak a bajtól.

A következő nagy kérdéskör a szülői tekintély volt, amit leginkább az rombol, ha szülőként „vizet prédikálunk és bort iszunk”, vagyis nem azt csináljuk és nem úgy viselkedünk, ahogy azt a gyerektől elvárjuk. Az is árthat, ha következetlenek vagyunk, vagyis minden alkalommal más a következménye, a megítélése részünkről valaminek, vagy nem hajtjuk végre az általunk kilátásba helyezett büntetést. Ha a két szülő nem egyforma álláspontot képvisel egy ügyben, az is árt a szülői tekintélynek. Értelemszerűen, mindezek ellentéte – a hitelesség, következetesség, a szülők közötti összhang –, valamint az őszinteség és a megbízhatóság támogatja, építi a szülői tekintélyt.

A szakember azt is elmagyarázta, különbség van a következmény és a büntetés között. Előbbi ugyanis valami olyan, amit a szülő előre megbeszél a gyermekkel: „Akkor, ha egyest kapsz, mert nem tanultál, nem nézheted a tévét egy hétig.” A büntetés viszont utólag kiszabott penzum: „Azért, mert nem tanultál és egyest kaptál, nem nézheted a tévét egy hétig.” A végeredmény ugyanaz, viszont, az első módszerrel a szülő egyben felelősségvállalásra is tanítja gyermekét. Feltéve, hogy betartja a szavát.

A workshop egyik, talán legfontosabb megállapítása, Máté Gábor orvos-íróra hivatkozva: a gyermeknek a szükségleteit kell kielégíteni, nem pedig a vágyait. Ilyenek a kötődés, a képességeinek a kibontakoztatása és az önmegvalósítás. A kötődés talán a legfontosabb, hiszen az meghatározza későbbi életének a kapcsolatait. A bizonytalan kötődés generációkon át fennmaradhat egy családban és számos ember életét megkeserítheti.

A több mint 2 órás csoportfoglalkozás végén a szakember útravalót is adott a résztvevőknek: jó szülő nincs, csak elég jó szülő van. És hogy ez mit jelent? Hogy hibázni, tévedni szabad, mert a gyermek a hibákból is tanul. Egyfelől megtanulja, hogy a hiba és a kudarc az élet része, amiből azonban tanulni is lehet és így máris jól jövünk ki belőle.