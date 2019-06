Népszerűek a székesfehérvári ingatlanok!

Székesfehérvár azon városok egyike, ahol a kiváló elhelyezkedés korrekt ingatlanpiaci árakkal társul. A várost sokan választják a fővároshoz való viszonylagos közelsége, a remek közlekedési lehetőségek apropóján, de nem elhanyagolható szempont a Balaton elérhető távolságban fekvése sem.

A panelek kiemelt számban jelen vannak a területen, de a telekvásárlást tervezők is megtalálhatják számításukat. Más városokkal összehasonlítva családi házakhoz is megfizethető áron lehet hozzájutni, ráadásul számos olyan külterületi résszel is rendelkezik Székesfehérvár, ahol tulajdonképpen hobby kertek ingatlanjai kerültek átalakításra, és állandó lakhelyként szolgálnak, távol a város zajától, kiváló minőségben.

Még mindig keresettek a panelek

A panellakások minden korábbinál nagyobb számban vannak jelen a hazai nagyvárosok ingatlankínálatában. Míg azonban egykor silány minőséget képviseltek, és az egyediségnek nyoma sem volt ezek kapcsán, addig napjainkban kifejezetten igényesen felújított panelekre bukkanhatunk Székesfehérváron is. A koltozzbe.hu tapasztalatai azt mutatják, hogy a felújított panelek rendszerint húszmillió forintos vételár környékén indulnak, de nem ritka a 25-30 milliós ár sem, ha igazán jó minőségű panelt szeretnénk magunkénak tudni.

Felújításra szoruló családi házak

A székesfehérvári ingatlanpiacon nézelődve gyakran bukkanhatunk meglepően olcsón kínált családi házakra. Nem ritka, hogy 15 milliós vételáron elérhetőek 80 négyzetméteres ingatlanok. S hogy mi a bibi mindezekben? Rendszerint erősen felújításra szoruló ingatlanokról van szó esetükben, vagy a komfortosság terén hagynak kívánnivalót maguk után. Természetesen megéri folyamatosan figyelemmel követni az aktuális ajánlatokat, hiszen kifoghatóak olyan ingatlanok, melyek csak kevés felújítást követelnek meg.

Igényes családi házak harmincmillió környékén

A tapasztalatok szerint természetesen igényes kialakítással rendelkező, kitűnő állapotban levő családi házak is szép számmal megtalálhatóak a város kínálatában. Körülbelül 30 milliós áron indulnak ezek, ezért az összegért pedig szinte azonnal beköltözhető, három-négyszobás házat kaphatunk, körülbelül 500 négyzetméteres telekkel. Családosoknak éppen úgy ideális választásnak bizonyulnak, mint azoknak, akik szeretnék befektetni pénzüket, és a kiválóan kihasználható ingatlant szeretnének magukénak tudni.

A székesfehérvári eladó ingatlanok között olyannal is találkozhatunk, ami 220 négyzetméteres alapterületet kínál 34 milliós áron. A szakemberek tehát azt javasolják, hogy ha ingatlanvásárlást tervez, akkor mindenképpen megéri folyamatosan figyelemmel követni az árakat. Nem csak ezek változhatnak, hanem a megjelenő ajánlatok is. Nem ritka, hogy az ingatlan tulajdonosok családi okok miatt mihamarabb szeretnének megszabadulni a lakástól vagy a háztól, s ilyenkor akár a piaci ár alatt is kínálják azt.

Telekvásárlás kedvező áron

Székesfehérvár a telekvásárlást tervezők számára is remek döntés, ugyanis 1-2 millió forint környékén már akár 1000 négyzetméteres telekhez is hozzájuthatnak az érdeklődők. Az elhelyezkedéstől függően mezőgazdasági céllal éppen úgy hasznosíthatóak ezek, mint például építkezést tervezve.