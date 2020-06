Nem könnyű dolog a horgolás művészete

Jóllehet, sokunk esetleg rendelkezik kézügyességgel, esetleg még szőni, fonni vagy éppen horgolni is tud, ám csak nagyon kevesen képesek olyanra, amit a perkátai Győri-kastély kiállításán láthatunk.

Ott ugyanis Brillik Irén, a Rákospalotáról származó 77 éves nyugdíjas hölgy nem mindennapi, kézzel készített horgolmányainak kiállítása nyílt meg tegnap este.

– Autodidakta módon tanultam meg horgolni még egészen fiatal koromban, csak abbahagytam ugye a munka miatt, mert hát dolgozni kellett, mellette nem tudtam csinálni – kezdett bele a történetbe az alkotó. Elmondta, hogy egy munkaváltás után több ideje lett, s akkor ismét belekezdett az alkotásba, ezúttal csipketerítőkkel foglalkozott és folyamatosan fejlesztette magát.

– Körülbelül 6-7 éve láttam az interneten többféle ötletet, és úgy voltam vele, hogy talán én is meg tudom csinálni azokat. Minta alapján csináltam a malmot, majd egyre több saját ötlet is jött, például a koronaékszerek, azokat is elkészítettem – tette hozzá.

Időközben segítségére volt új párja is, aki rengeteget segített a megvalósításban – például nem lehetett olyan fonalat sem kapni, amilyet Irén megálmodott, éppen ezért Kalocsáról hordták a fonalat nagy mennyiségben. A koronaékszerrel kapcsolatban (mely ott volt a kiállításon is – a szerk.) elmondta, nagyon büszke a kész darabokra, melyek teljesen méretarányosak az eredeti, aranyból készültekkel.

– Ezután vérszemet kaptam, és megcsináltam a fóti templom mását is, majd egy boltíves parasztházat is, amit a párom látott valahol. Hazajött, és azt mondta: „Anya, ezt csináld meg!”, és lerajzolt a lapra egy skiccet. Megcsináltam, s onnan jött is az ötlet: van már egy ház és egy templom is; hát akkor legyen egy falu. Meg is csináltam – zárta az asszony, aki elmondta, ősszel sem tétlenkedik: csinálja a karácsonyfadíszeket.