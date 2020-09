„Nem kell tizenkilenc grillcsirke, hogy bajnok légy!” – vélik az erősemberek

Elődeink rendkívül bölcsen a napi ötszöri étkezésre esküdtek, melyet az idő igazolt is, ma már számos szakember szemében ez a tökéletesen egészséges életmód. Sokszor, kevesebbet. De vajon ez az erősembereknél is így van?

Ez a sportág ugyanis megkövetel egy bizonyos fizikumot. Azt gondolom, hogy feketén-fehéren kijelenthetjük, a 300 kg-os súlyok cipelése nem 50 kg-os emberekre lett kitalálva. De vajon milyen úton érik el ezek a titánok a kívánt testsúlyt? Valóban igaz, hogy 30 tojásból készült rántottát fogyasztanak reggelire és minden nap a konditerembe járnak? A székesfehérvári Mounier Stephane és a tatabányai Kiss Tibor avattak be minket a titkokba.

Színre lép az erős fiú

Mounier Stephane meglehetősen későn, 40 évesen kóstolt bele az erősemberek világába. Mint megtudtuk, tinédzserként egy normál testalkatú srác volt, viszont az átlaghoz képest erős. Bármerre járt, mindenhol ő volt az erős fiú. Edzőteremben 28 éves korában járt először egy barátja révén, akivel heti háromszor a tipikus testépítő gyakorlatokat végezték nagyjából 2 évig. Három hónap edzés után, hétköznapi étrenddel 15 kg-ot hízott, ekkorra érte el a 115 kg-os súlyt. 2009-ben megszületett a kislánya, így a sportolás egy időre abbamaradt az életében. Nem úgy az étkezés!

– Gyerekkorom óta szeretek enni és mondhatni mindent megeszek a káposztás tésztán kívül, a fehérjedús húsoknak óriási rajongója vagyok. Fiatal koromban még nem volt gond abból, hogy amikor hazaértem a kollégiumból, anyu grillcsirkével és minden földi jóval várt, mivel sokat sportoltam, az elhízás nem fenyegetett. 2015 környékén találkoztam a crossfittel, akkor már közel 140 kg voltam, így eldöntöttem, hogy kipróbálom ezt a sportot, mert a segítségével talán le tudok adni pár kilót úgy, hogy közben az izomzat megmarad. A terv jó volt, csak sajnos nem igazán figyeltem a diétára, és bár az állóképességem határozottan jobb lett, a fogyás nem sikerült, így a motiváltság is elmaradt. Éjszakánként ugyan már nem estem neki a hűtőnek, mint fiatalabb koromban, ám a kiegyensúlyozatlan étrend, tele cupákos, zsíros hússal egyenes út volt a hízáshoz.

Miután érezte, hogy változtatni kell, lassan elkezdte kivonni a cukrot, a szénhidrátokat az étrendjéből. Többször megpróbált diétázni, ám pár nap után feladta. Idén július óta azonban kitartása megtörhetetlen, zöldséggel, minimális hússal él, és tapasokat készít magának. Ennek eredményeként elindult a fogyás, még úgy is, hogy rizst és bulgurt fogyaszt.

Mounier Stephane elmondta, mivel a nyers zöldségben van a legkevesebb szénhidrát, ő azzal él, megbolondítva egy francia családi receptből készülő salátaöntettel, ami mindenhez finom. Miután ezzel a módszerrel 2 hónap után sikerült 8 kg-tól megszabadulnia, megjött az a motiváció is, ami korábban nem volt meg, a fehérjedús táplálkozásnak köszönhetően pedig az izomzata sem veszett el.

„Nem kell tizenkilenc grillcsirke, hogy bajnokká válj!”

A fenti mondat a tizenkilencszeres bajnok, Kiss Tibor filozófiája, aki maga is küzdött élete során a kilókkal, hol azért, mert nem jöttek fel rá, hol pedig azért, mert túl soknak sikerült. Fiatal korában nehezen hízó típus volt, pedig saját bevallása szerint éjjel-nappal evett. Miután elérte a 100 kg-ot, onnantól már gyorsabban abszolválta a súlygyarapodást, ami főként a szénhidrátdús ételeknek volt köszönhető. 2017-ben 140,7 kg-mal utazott Amerikába az Arnold Classic versenyre.

– Nagyon fontos megjegyezni, hogy az erősemberek nem testépítők, ezáltal nem a csirke-rizs kombináció a hitvallásunk, a magam részéről teljesen normál, hétköznapi ételeket fogyasztok, a hamburger, a pizza ugyanúgy az étrendem része. Annak idején nehéz akartam lenni, a 140 kg-os álomsúlyt próbáltam elérni, a cukros üdítőktől kezdve a krumpliig mindent megettem. Egy bothúzó verseny miatt egy napon azonban úgy döntöttem, lefogyok 5 kg-ot. Több lett belőle, sokkal. A cél eléréséhez kivontam a szénhidrátokat, főleg a gyorsfelszívódásúakat, a cukros üdítőket, és én is rizsre, húsra és zöldségekre váltottam (Tibor a brokkolira és a zöldbabra esküszik – a szerk.). Sokáig azonban ezt nem bírtam tartani, így idővel ismét hamburgert ettem, de próbáltam visszafogni a mennyiségeket, köreteket. Így kevésbé szenvedtem a diéta során, és 35 kg-tól szabadultam meg. Az volt a trükköm, hogy 6 napig odafigyeltem az étkezésre, a hetedik pedig a csaló napom volt. A fogyás utáni évben nem sokkal voltam gyengébb, mint amikor 140 kg voltam, ráadásul sokkal gyorsabb lettem, így ezzel tudtam kompenzálni a statikus erővesztést, amit a fogyás eredményezett. Ezt a súlyt aztán 1 évig tudtam tartani az étkezés és a folyamatos versenyek miatt, ám a karanténidőszak alatt visszajött 13-14 kg, most ennek a leadásán dolgozom.

Fontos a sport, de nem minden

Mindkét férfi megegyezik abban, hogy fiatalként az ember akár heti hatszor is eljár a terembe, de idősebb korára rájön, hogy a heti 3 alkalom bőven elegendő. A sport ugyanis véleményük szerint kevesebb, mint 50%-ban befolyásolja az ember testsúlyát.

Nem edzettünk többet a fogyás alatt, egyszerűen az étkezés változott meg. Az viszont tagadhatatlan tény, hogy ha sportol az ember a diéta mellett, gyorsabb eredményekre számíthat.

A verseny előtt mindent szabad

Adódik a kérdés, a versenyekre milyen étrenddel, módszerrel készülnek fel az erősemberek. A tatabányai bajnok elmondta, a megmérettetések előtt mindenfélét eszik. Ha például szombaton van a verseny, akkor szerdától nem figyel a diétára, azt „tölt be”, ami jól esik számára, ugyanis diétával nincs meg a kellő erőszint, sokkal hamarabb elfárad az ember, megszédülhet, sőt akár el is ájulhat egy verseny során.

Erről Mounier Stephane is tudna mesélni, hiszen vele is fordult már elő, hogy a drukk miatt a reggeli kimaradt, ez pedig rányomta a bélyegét a teljesítményére is. Akkor megtanulta, hogy akár egy energiaszelet is nagy segítség lehet két szám között.

– Az öregek nem mondtak butaságot a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora menetrenddel. Sokszor, keveset!