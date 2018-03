Nem is gondolnánk, mennyi ufójelenséget észleltek Fejér megyében

Hiszünk benne vagy sem néha mindenki eltöpreng, vajon létezik e élet a Földön túl. Most bemutatunk hét esetet csak Fejér megyéből, ami talán ráerősít arra, hogy igen is vannak ufók.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: Harcolni fogunk a hazánkért!

A Gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör oldalán bukkantunk néhány érdekes és rejtélyes beszámolóra amiket itt, Fejér megyében regisztráltak.

Világító felhő Dunaújváros felett – „Ijedten rohant vissza anya az erkélyről”

„Este naplemente után, 10-11 körül anya szokás szerint, amikor a nevelő apám éjszakás volt, kiment felhívni őt az erkélyre. De a beszélgetés után ijedten szaladt vissza, hogy lát valamit a ház Duna felőli oldalán (…), a levegőben a felhők között. Kimentem én is megnézni, amit láttam az viszont nagyon megmaradt: Tiszta volt az ég látszott a hold előttünk, csak a keleten gyülekeztek testesebb felhők. Az egyik felhő mélyében egy nagyobb lyukon keresztül vörösbe hajló narancssárga fény világított ki, eddig rendben is volna mert lehetett volna mert még esetleg a naplemente utolsó utáni fényhatása, bár mondjuk talán az már gyanús volt akkor is, hogy a felhő belülről kifelé világított és ebből a fényfoltból sugár irányba narancssárga villámok csapkodtak ki, nem nagyok csak kicsik, alig a lyuk széléig, hangjuk nem volt… nem tudtunk mit kezdeni a jelenséggel (…) más lehetőség és jobb ötlet nem lévén felhívtuk a rendőrséget. Persze kinevettek minket. Ez után lefeküdtünk aludni. Reggel már amikor felkeltünk, nem volt ott a jelenség. Azóta különösebben senkinek sem meséltük.”

Rejtélyes, rendszeresen visszatérő fény Etyeken

Etyek, 2011.08.20. „Kint álltam az udvaron. Nézelődtem és egyszer csak egy fényt láttam meg (nappal olyan 6 óra, fél hét között) amely lassan ereszkedett, majd halványodott és eltűnt. Utána olyan 1-2 perccel ugyan azon a helyen ahol eltűnt, megjelent és hihetetlen gyorsan kirepült a házunk előtt lévő 2 fenyőfa közé, majd eltűnt. Utána megint megjelent az eredeti helyén és újra ereszkedett halványult és eltűnt. Ezt talán kétszer csinálta meg. Utána többet azon a napon nem láttuk. Hangot nem adott ki egyszer sem, teljesen néma volt. Megjegyzem azért volt fényes mert a nap megvilágította, a tárgyról pedig visszaverődött a fény. Ennek már lassan egy éve, de még most 2012-ben is szoktuk látni, mégpedig minden szombaton fél 7 és 8-9 óra között olykor megjelenik és ugyan azon mozgásokat csinálja mint az első észrevételekor. (…) olyan hamar eltűnt, hogy nem nagyon tudtam kivenni a formáját. Annyit viszont biztosan állíthatok, hogy csészealj volt!”

Több rendőr is megerősítette: valami volt a 6-os út felett!

Dunaújváros-Adony, 2009.07.09. „Rendőrségi járőrözés közben, ahol négyen voltak, és mind a négyen látták. A 6-os út felett egy nagy sebességgel jobbra-balra haladva a főút felett egy fényes tárgyat láttak. Sem helikopter, sem repülő nem lehetett, de még lézerfény sem. Utána indultak a rendőrautóval. Az adonyi gázátemelőnél eltűnt kis időre. Megálltak, kiszálltak a kocsiból, de nem láttak semmit, aztán rövid idő múlva a Duna felől feltűnt,és észak felé elhúzott.”

Hatszögletű, aranysárga, tele lámpákkal, vajon ufó?

Dunaújváros, 2012.08.01. „Hajnalban, 3 óra körül Dunaújvárosban láttam valamit. Nem tudtam aludni, mert iszonyú fejfájás gyötört. Kínomban nézelődtem. Egyszer csak megjelent az égen egy nagyon fényes valami. Hatszögletű, de hosszúkásabb formája volt, és nagyon nagy volt! Fényes sárga (mint az arany) volt az alapszíne, körös-körül kicsi színes lámpákkal/fényekkel. Le szerettem volna fotózni de egyik pillanatról a másikra eltűnt. Nem elment, hanem eltűnt egy szempillantás alatt. Vajon mi lehetett?”

Azonosíthatatlan objektum a Csónakázó-tó felett

Székesfehérvár, 2009.06.15. „A barátnőmmel kint voltunk a csónakázó tavaknál, nézegettük az eget, a csillagképeket. A barátnőm megpillantott egy sárga színű valamit, gondoltam helikopter, vagy repülő vagy ilyesmi. Amikor én is odanéztem, meteorhoz hasonló, sárgás-piros csíkot húzott maga után majd eltűnt. Körülbelül 2 perc múlva ismét megjelent de ellenkező irányból balról jobbra haladva egyre nagyobb lett, és láttam hogy hosszúkás vagy inkább egy ceruzához hasonló alakja volt. Elég homályosan lehetett látni ezért elkezdett könnyezni a szemem, megtöröltem de mire kinyitottam elkezdett távolodni, de inkább úgy tűnt mintha a mérete csökkent volna. Majd lassan kihunyt a fénye. Az egyik ismerősünk a közelben lakik, ők is látták a jelenséget. Egy biztos erre nem mondhatják hogy meteorológiai léggömb!”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A megmagyarázhatatlan zöld fény sok álmatlan éjszakát okozhatott

Székesfehérvár, 2004. „2004-be történt egy éjszaka olyan éjfél és hajnali 3 között. (…) Arra ébredtem fel hogy nagyon erős vakító zöld fény jön be a szobaajtó üvegen keresztül. Először arra gondoltam, hogy biztosan a mikró mert annak is zöld a fénye de ilyen vakítóan nem világít. Utána az jutott eszembe, hogy biztosan apukám ment ki elszívni egy szál cigit, így hát kimentem megnézni, mit csinál (hozzá teszem végig vakított a fény). De nem volt kinn senki pedig még beszéltem is, hogy apa itt vagy ne szórakozz már közbe mosolyogtam, biztos ugrat, de semmi válasz nem jött így kezdett ilyen nagyon megmagyarázhatatlan rossz érzés a hatalmába keríteni. Kinéztem az ablakon, mert a fény forrását onnan láttam jönni, de hirtelen eltűnt a zöld fény mintha valaki csak egy villanyt kapcsolt volna le. Ott álltam tök sötétbe és csak bámultam a mikró kijelzőjét előtört belőlem az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, van ott valaki körülöttem. Ott állva azon gondolkodtam h ezt most hallucináltam e vagy tényleg megtörtént. Miután így felocsúdtam a meg döbbenéstől. Első utam a szüleim szobájába vezetett, de mindenki aludt. Visszafeküdtem az ágyamba és nagyon sokára tudtam elaludni. Másnap beszámoltam erről a szüleimnek akik azt mondták hogy csak álmodtam. (…) így visszaemlékezve inkább álomnak szeretném hinni de nem volt az, igazi volt.”

Az eseteknek ha az igazságtartalmát nem is tudjuk vizsgálni, nézzük meg az összefüggéseket. Az összes eset nyáron történt, nagy melegben. Minden esetben fény kísérte a jelenséget, ami hol fel, hol eltűnt. Vajon a hosszabb nappaloknak nyáron köze lehet a dolgokhoz, ahogy az egyik esetben írták fényes tárgyról való fényvisszaverődésekről beszélünk? Hosszas megfigyelést egyik alkalommal sem lehetett folytatni, mert az azonosíthatatlan objektum szemrebbenésnyi idő alatt felszívódott.

És most jöjjön egy egészen más eset, amihez képi bizonyíték is tartozik.

Kettős gabonakör Mezőkomáromban

Mezőkomárom, 2006. 07.10. „2006. nyarán készült repülőgépről Keszthelyről Kecskemétre menet közben az alábbi felvétel, amin egy kettős gabonakör látható.”

„Érdekessége a dolognak, hogy a nagyobbik kör átmérője pontosan kétszerese a kisebbiknek.”

Ti mit gondoltok, léteznek ufók? Igazak lehetnek ezek a történetek? Osszátok meg velünk kommentben!

Borítókép forrása: Pixabay