Nem csak anyajegy válhat rosszindulatúvá, a melanoma ép bőrön is kialakulhat

A nyárnak ugyan vége, a napozás és bőrünk egészsége ilyen szempontból tehát lekerült a napirendről. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes odafigyelnünk a testünkön lévő foltokra, apró pöttyökre, különböző színű „bogyókra”, anyajegyekre. Mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni velük?

Egy hozzá nem értőnek korántsem egyszerű meghatározni, mi is „nőtt rajta”, még akkor sem, ha ma az interneten már rengeteg kép és információ áll rendelkezésünkre.

Ha viszket vagy nő

– A növekmény több dolog is lehet, például jóindulatú fibróma, vírusos szemölcs, máj­folt, anyajegy, szeplő és így tovább. A bőrgyógyász természetesen tudja, mit kell rajtuk nézni, és eldönti, hozzá kell-e nyúlni vagy sem. Fontos, hogy anyajegy és anyajegy között is különbség van, igen széles a tárház. Van, akinek sok anyajegye van, de nem olyanok, amelyek könnyen elfajulnak, és van, akinek kevés, mégis jobban oda kell figyelnie rájuk, mert azok viszont magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy rosszindulatúvá válnak – magyarázta Nagy Katalin Annamária bőrgyógyász főorvos. Ezek leggyakrabban az úgynevezett tükörtojás formájú anyajegyek, amelyeknek sötétebb a közepük és világosabb a szélük. Az ilyeneket érdemes félévente vagy akár még sűrűbben is megnézetni. Általános tanácsot azzal kapcsolatban, milyen típusú növekményeket vagy anyajegyeket érdemes bőrgyógyásznak megmutatni, nem lehet adni, de a szakember azt tanácsolta, ha aggasztja az embert egy jegy, mert például viszketni kezdett, kipirosodott, növekedésnek indult, megváltozott a színe, netán a formája, akkor keressen fel szakorvost. A bőrön sokszor olyan okból kifolyólag is megjelenhetnek foltok vagy növekmények, amelyre nem is gondolnánk. Ha például valaki parfümöt fúj magára és utána napozik, vagy éppen bizonyos hormonális állapotban van, barna foltok alakulhatnak ki rajta. A bőrgyógyász azt is tapasztalta, hogy az emberek többsége nem azt tartja veszélyesnek, amit a hozzáértő orvos.

A hajlam örökölhető

– Amitől sokan a leginkább tartanak, az a rosszindulatú melanoma. Erről viszont érdemes tudni, hogy az esetek mintegy felében ép bőrön alakul ki, vagyis akinek nincsenek anyajegyei, az nem jelenti azt, hogy biztosan nem lesz melanomája sem. Az ilyen embereknek éppolyan fontos a fényvédelem, mint azoknak, akiknek sok anyajegy van a testükön – mondta a főorvosnő, aki felhívta a figyelmet arra is, akinek a családjában korábban előfordult már valamilyen rosszindulatú bőrelváltozás, annak jobban oda kell figyelnie magára. Akinek sok anyajegye van, érdemes évente egyszer átnézetnie őket. Ha van közöttük olyan, amelyet bizonyos időnként ellenőrizni kell, a bőrgyógyász felhívja a figyelmét erre. Ha pedig olyat talál, ami kockázatos lehet, azt sebésszel kivágatja – ezeket sosem égetik lézerrel –, ami nagyjából fél­órás, helyi érzéstelenítésben végzett műtétet jelent. Ezt minden esetben szövettani vizsgálat követi. Legtöbbször a melanoma eltávolítása után a beteg meggyógyul, nincs szükség további kezelésre.

Ne higgyünk el mindent!

Ejtsünk néhány szót a fibrómákról is, amelyek minden esetben jóindulatúak, ezért nem kell őket eltávolítani, csak akkor, ha valamelyik rossz helyen van, zavar bennünket, netán esztétikai problémát okoz. Régen elkötötték, hogy leszáradjon, ám Nagy Katalin Annamária szerint ez egyáltalán nem jó ötlet addig, ameddig nem győződtünk meg arról, pontosan milyen növekményt akarunk elkötni. Ennek kapcsán a doktornő elmondta, sajnos a különböző reklámokban hirdetett, otthon használható szerekkel is vigyázni kell.

– Legjobb példa erre a szemölcsök eltávolítása. Először is a népnyelvben minden, ami kinőtt rajtunk, az szemölcs, függetlenül attól, hogy az valójában fibróma, vírusos szemölcs, melanoma vagy más. Sokan anélkül állnak neki otthon ezeket a „szemölcsöket” drága és igazából nem túl hatékony szerekkel kezelni, hogy tudnák, mi is az valójában. Ezért előfordul, hogy többet ártanak, mint használnak, és a végén egy maratott, fagyasztott „valamiről” már a bőrgyógyász sem tudja megállapítani, mivel áll szemben – hívta fel a figyelmet a doktornő.