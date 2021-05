Nem csak a kinti növények, a benti élőlények is hozzásegítenek a komfortérzethez

Zúg, no de nem az éji bogár, ami nekimegy a falnak. Hanem a légkondicionáló berendezés, köznyelvi nevén: klíma.

Egyrészt a fülnek nem mindig kellemes robaj, másrészt a pénzspórolás, harmadrészt pedig a környezeti hatások miatt döntenek úgy többen: mellőzik házukból a légkondit mint egy újabb, áramot fogyasztó eszközt. A nyár azonban – bár most éppen nem látszik – egyre jobban közeleg, ami egyben azt is jelenti: a tikkasztó napokon nemcsak kint, de bent is túl kell élni. Gondolják vagy sem, ebben egy teljesen természetes módszer is segítségünkre lehet: bizonyos szobanövények (főként, ha együtt is jelen vannak a térben) kibírhatóbbá teszik a meleg mindennapokat.

Mielőtt felsorolásba kezdenénk, lejegyezzük: a növények a talajból felvett vizet folyamatosan párologtatják, amely endoterm folyamat. Vagyis a növény ezáltal hőt von el a környezetétől, ami egyben a hűvösebb mikroklímát is eredményezi.

A 120–180 centiméter magas aranypálma például naponta közel egy liter vízgőz kibocsátására képes, ezzel párásabbá téve a levegőt. Emellett – tudjuk meg az Agrárszektortól – megfelelő mennyiségű oxigént is kibocsát, amelynek köszönhetően tisztább és frissebb is lesz a benti levegő.

A pálmák közül jó választás még a bambuszpálma, amely az úgynevezett VOC (a levegőben előforduló káros szénhidrogén-származékok gyűjtő­neve) szűrésére is alkalmas. Kifejezetten ajánlott azokba a háztartásokba, amelyekben nemrég festettek, lakkoztak, mert az ezekből párolgó anyagok akár öt évig is szennyezhetik az adott helyiség levegőjét.

A fellógatható kosarak, virágcserepek nemcsak az erkélyen mutatnak ízlésesen, de a szobában is. Ráadásul környezetünk számára is hasznosak, amennyiben azokban szobapáfrányok csücsülnek az ablak közelében. Nemcsak a páratartalmat javítják, de a beltéri légkörben a nedvességet is helyreállíthatják.

A borostyán ugyancsak tartható a lakásban – s hasonlóan a ház külső falára felfuttatott változatokhoz, így is enyhíti a növény valamelyest az épület „klímáját”. Cserepekben és állványokon az ajtók közelében kifejezetten jól is mutatnak.

Jó választás még a kislevelű fikusz – mellette egy magasabb szárú, bokrosabb, terebélyesebb növénnyel –, amely segít a saját légköri ökoszisz­téma kialakításában, érezhetően csökkentve a szoba hőmérsékletét.