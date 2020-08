Nem akármilyen lehetőség kapujába ért a mindössze 11 éves tordasi kislány, Varga Lotti

Varga Lotti ott dönget az országos szavalóverseny döntőjének kapujában, amelynek a Nemzeti Színház ad otthont szeptemberben. A fiatal tehetség álmáért egy egész csapat dolgozik.

Még alig van mögötte egy évtized, mégis felnőtteket meghazudtoló módon küzd a céljaiért Varga Lotti.

– Hároméves korától hordjuk színházba, koncertekre, a miliő egyből magával ragadta – kezdte az édesanya, Vargáné Gabriella – Már első osztályosként megszerette az olvasást, a verseket. Bár első versmondó versenyén semmit sem nyert, de ez nem szegte kedvét, eldöntötte, hogy még jobb lesz. Így is lett! Lépésről lépésre haladt egyre feljebb. Nyolcévesen holtversenyben a harmadik helyre kapaszkodott fel, majd egy esztendő múlva már a második volt. Az utóbbi egy évben a munka beérett, sorra hozza el a díjakat. Nyitott, céltudatos személyisége belülről fakad. Mára tudja, hogy színésznő szeretne lenni!

A talentumra tanára is felfigyelt, aki fel is karolta. Bár a karantén némileg áthúzta a számításokat, a család nem adta fel, és igyekeztek minden lehetőséget megragadni Lotti tehetségének kibontakoztatására. Jelenleg pedig már nagyon közel állnak az újabb mérföldkőhöz.

– Negyedikes volt, amikor a felsős magyartanár felfigyelt rá, felkarolta, és elkezdték a felkészülést. Novemberben például a Székesfehérváron rendezett a Vörösmarty Mihály megyei szavalóversenyen ezüstérmes lett az 5–8 évfolyamosok között, majd jött a vírus, és elmaradtak a megmérettetések, de eszünk ágában sem volt hátradőlni. Kutattuk a neten a különböző online versenyeket. Ami megtetszett, beneveztünk és jöttek is szépen az eredmények: a II. Tordasi Hangya Fesztiválon vers- és mesemondás kategóriában különdíjas lett, a Csíki Versmondó versenyen második, amely nagyon értékes, hiszen az egész Kárpátaljáról lehetett jelentkezni. Majd jött a Regösök Húrján versmondóverseny, ahol arany fokozatú értékelésével a döntőbe jutott, ami szeptemberben lesz Budapesten. Miközben egy újabb nagy feladat áll előttünk a Nemzeti VERSeny tekintetében.

Varga Lotti az első fordulót sikerrel vette, több száz produkcióból jutott a középdöntőbe, és csupán egyetlen, de annál nagyobb lépés választja el a Nemzeti Színházban rendezett finálétól.

– Az utolsó állomás ahol most tartunk, talán az egyik legnagyobb erőpróba, amivel valaha találkoztunk. Lotti kitartása, fegyelme most is példaértékű, mi, felnőttek is sokat tanulunk tőle. Ahhoz, hogy elérje álmát, egy újabb verset kell feldolgozni itthon online és beküldeni a szervező Nemzeti Színháznak és a Magyar Versmondók Egyesületének, amelyet egy neves szakmai zsűri bírál el. Óriási dolog lenne a finálé, egy álom teljesülne be azzal, ha a Nemzeti Színház nagyszínpadán adhatná elő a produkcióját ősszel. Szerencsére nem vagyunk egyedül. Megkeresésünkre a versvideó elkészítésére azonnal igent mondott a Hangya Művelődési Ház igazgatója, Éger László, aki előadó és szerző is egyben. Nagyon hálásak vagyunk!

Szülőként természetesen mindent megtesznek, hogy támogassák és fogják lányuk kezét az élet útján.

– Szülőnek lenni a legcsodálatosabb dolog egy ember életében. Látni, ahogy a gyermek növekszik és egyre nyitottabb a világra. A családunk olyan, mint egy jó csapat, ahol mindenki a másik sikeréért hajt. A versenyekre a verseket én kutatom fel, mindig az adott megmérettetés témájához kapcsolódva, de a végső döntést Lotti hozza meg. Fiatal kora ellenére a mély, tartalmas, drámai verseket szereti. Kedvence Petőfi Sándor. Izgatottan várjuk az őszt!

Lotti nagyon színes egyéniség, gyakorlatilag kiskora óta szívja magába a magyar kultúrát a legkülönbözőbb módon: hegedül, furulyázik, vagy éppen táncol. Mondanunk sem kell, hogy ezeken a területeken is megállja a helyét. Fontos neki, hogy a magyar kultúrát ápolja, tanulhassa, és egyszer majd át is adhassa játékán keresztül a színpadon másoknak is.