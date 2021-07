Nehezebb az óvodai beszoktatás?

Az óvodába való beszoktatás általában békeidőben sem egyszerű feladat sem a gyermekeknek, sem a szülőknek. Megnehezíthetik ezt az időszakot a járvány miatt otthon töltött hosszú hónapok? – merülhet fel a kérdés legtöbbünkben.

Az elmúlt időszak a kisgyermekek és szüleik számára is számos nehézséget tartogatott magában. Elmaradtak a közösségi programok, így a kicsik szocializációjának folyamata is megakadt, a legtöbb esetben lényegében csak a szűk családdal kerültek kontaktusba, kortársaikkal viszont a megszokottnál kevesebbet találkozhattak. A szeptember rengeteg gyermek életében fordulópontot hoz azzal, hogy megkezdik óvodás éveiket, de sok gyermeknél a nyári szünet utáni visszatérés is problémás lehet.

Zimmermann Ágnes gyermekpszichológust kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy a beszoktatás és a visszaszokás folyamatát mennyiben befolyásolhatják ezek a mögöttünk lévő hónapok. – Ez teljesen gyerekfüggő. Van, akinél nehezebb, van, aki teljesen természetesen és örömteli módon megy vissza az óvodába. Az nagyon fontos, hogy most volt egy mesterségesen kialakított szünet a Covid miatt, de azoknak a kisgyerekeknek, akiknek már volt korábbi óvodai élményük, egy nagyon pozitív eseménynek célszerű feltüntetni a visszatérést, főleg akkor, ha jól érezte magát az óvodában – emelte ki Zimmermann Ágnes azokkal a kicsikkel kapcsolatban, akik szeptemberben visszatérnek az intézményekbe. Esetükben a szülőknek azt javasolja, hangsúlyozzák gyermekeiknek, hogy az óvodába járás egy teljesen természetes dolog, mint ahogy az, hogy a felnőttek is visszamentek dolgozni a leállást vagy az otthon végzett munkát követően. – Tehát a szülő legyen nagyon magabiztos ebben, és kezeljék természetesen a helyzetet, a gyerek felé is ezt kell kommunikálni – hangsúlyozta.

Néhány olyan családban, ahol a gyermek már a pandémia előtt is óvodába járt, problémát jelentett az is, hogy a kényszerű otthonlét ideje alatt, de akár a nyári szünet során a kicsi nem aludt délután. Ezzel kapcsolatban a szakember elmondta, a visszatérést követően várhatóan ez megváltozik.

– Általában az a tapasztalat, hogy mivel annyi minden történik hirtelen az óvodában, és ugye a többi gyerek is alszik, így általában simán elalszanak az óvodában. A szorongóbb kisgyereknél, aki esetleg a visszatérés miatt nem érzi magát biztonságban. előfordul, hogy nem megy neki az alvás. De az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor azok a gyerekek akik otthon nem alszanak, az óvodában mégis elalszanak az ingerek hatására – mondta a délutáni alvással kapcsolatban az általunk megkérdezett szakember.

Zimmermann Ágnes kifejtette, részben ugyan ez vonatkozik azokra is, akik ősszel első évüket kezdik meg az óvodában, náluk viszont a normál beszoktatási menetrendet kell követni.

– Nekik az óvoda Covidtól függetlenül egy új élmény lesz. Tehát a Covid ezt nem befolyásolja, én azt tapasztalom a gyerekeknél – emelte ki a pszichológus. Mint mondja, a szülők egyik legfontosabb feladata ebben az időszakban, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsék az óvodával kapcsolatban. – Pozitív képet, de ne irreális képet fessünk a gyereknek. Fessük le a jó oldalait azzal kapcsolatban, hogy milyen jó lesz az oviban, hogy játszani fog, hogy barátai lesznek – mondta Zimmermann. Kiemelte, fontos, hogy a kiscsoportos gyerekek szülei bízzanak az intézményben és a pedagógusokban, hiszen ha valóban így van, akkor sokkal hitelesebben és őszintébben tudják kommunikálni a kicsik felé. A szülői kommunikáció miatt pedig a gyerekek is nyitottabban állnak majd az új helyzet elé.

– Most lehet nehezebb, még az alap beszoktatásnál is. Ilyenkor tanácsos már a nyár folyamán a gyerekeket szép lassan, fokozatosan visszaszoktatni a játszótérhez, a közösségi programokhoz. Most még jó időben vagyunk ezzel, hiszen van még másfél hónap erre. Hozzászoktatni a gyereket ahhoz, hogy a nagyszülőknél van, hogy picit szeparálódjon a szülőtől. Ez nagyon sokat tud segíteni, ha a következő másfél hónapban elkezdjük visszaszoktatni a gyerekeket. Játszótér, strand, játszóház, hogy egy kicsit szokják meg azt, hogy közösségben, és más gyerekek és felnőttek társaságában is vannak – foglalta össze jótanácsait Zimmermann Ágnes pszichológus.