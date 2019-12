Nagyon körültekintően töltsük fel a szervezetünket vitaminokkal

Télen kevésbé változatos a hazai gyümölcsök és zöldségek kínálata, nem válogathatunk belőlük igazán, ám szervezetünk kimerült vitaminraktárát mégis célszerű feltölteni. Ilyenkor vitaminok és táplálékkiegészítők után nyúlunk. Arról, hogy milyen kritériumok alapján válaszszunk, érdemes szakember tanácsát kérnünk.

Ahelyett hogy random leemelnénk egy drogéria polcáról valami vitamint vagy táplálékkiegészítőt, jobb, ha az adott egészségi állapotunknak megfelelően választunk. Ennek ismeretéhez tanácsos háziorvossal és patikussal konzultálni, hogy biztosan személyre szabottan tudjuk, mire is van szükségünk éppen. Mivel a téli hónapokban nem tudunk annyi vitamint természetes úton, pusztán a táplálkozásunk által magunkhoz venni, szükséges alternatív megoldást választani és pótolni a hiányt. Az immunrendszert támogatni kell optimális mértékben, egyéni sajátosságokat figyelembe véve.

Télen, mivel nem jutunk elegendő napfényhez, biztosan szüksége lehet a szervezetünknek a D-vitamin pótlására. A patikában a szak ember segítségével megtudhatjuk, hogy szükséges-e egyéb vitaminkészítménnyel kombináltat venni. Természetesen az sem mindegy, hogy hány nemzetközi egységnyit viszünk be a szervezetünkbe. A C-vitaminra is nagy szükségünk van, de itt is oda kell figyelni a bevitt mennyiségre. Mivel vízben oldódik, a felesleg a vesén keresztül a vizelettel távozik, ezért azoknál, akik vesekőképződésre hajlamosak, szintén szakemberrel kell konzultálni az adagolást illetően.

A természetes kivonatú és a mesterséges immunerősítők egyformán hatékonyak, ízlés kérdése, ki melyiket preferálja inkább. Rengeteg jó irány van, de az arany középutat és a szakember közreműködésének jelentőségét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Amennyiben az érintett egyidejűleg gyógyszert szed, vagy többféle készítményt is alkalmaz, mindenképpen meg kell beszélnie a kezelőorvosával vagy a gyógyszerésszel, mert a sokféle készítmény használatával egymás hatását kiolthatjuk, vagy éppen felerősíthetjük.