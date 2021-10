Mit tehet az, akit ilyen veszteség ér, és mit tehet a környezet? – El kell gyászolni a magzatot

Magzatot elveszteni – történjen ez bármikor a kilenc hónap alatt – tervezett terhesség esetén mindig traumatizáló, és később kihatással lehet akár egy újabb baba fogantatására, akár annak kihordására is. Mit tehet az, akit ilyen veszteség ér, és mit tehet a környezet?

– Először is tisztázzuk: egy magzat elvesztése gyászfolyamatot indít be a traumát átélőben, melynek során különböző fázisokat élhet meg a tagadástól a dühön keresztül a depresszióig, míg végül ideális esetben eljut az elfogadásig. Nyilván egyén-, helyzet- és környezetfüggő, kinél hogyan zajlik le a gyászfolyamat, és hogy egyedül meg tud-e birkózni vele, vagy szüksége van külső segítségre – kezdte Putz Gabriella klinikai szakpszichológus, aki mindjárt hozzátette: egy terhességet elveszíteni azért is nehéz, mert az anya és a magzat között fennálló szimbiotikus, testi-lelki kapcsolat miatt a várandós nő a tragédiát énje egy részének elvesztéseként élheti meg.

A feldolgozásban a környezetnek nagy a szerepe

Van segítség, ha kell!

Ha valaki egymás után több magzatot is elveszít, az súlyos trauma lehet, ami erős szorongást és frusztrációt, akár bűntudatot, haragot is eredményezhet. Ez pedig különböző pszichoneuroimmunológiai fo­lyamaton keresztül növelheti a kockázatát egy újabb vetélésnek, illetve megakadályozhatja, hogy egy későbbi, egészséges várandósság örömben teljen el. – Egy elvesztett baba után szerencsés, ha a nő és a párja is egymást támogatva sikeresen végig tudnak haladni a gyászfolyamaton, így érzelmileg stabilabban tudják várni a következő terhességet. Szerencsére ma már sok helyen, sok formában lehet segítséget kérni ehhez. Léteznek olyan önsegítő csoportok, ahol sorstársakkal és szakmai segítővel tudnak beszélgetni a helyzetről, az átéltekről. Ajánlom Singer Magdolna Asszonyok álmában síró babák című könyvét is, amelyben mintegy harminc szülő meséli el fájdalmas történetét és a szenvedéstől a megbékélésig vezető feldolgozás útját, ezzel megmutatva a segítségnyújtás lehetséges módjait – mondta a szakpszichológus.

A környezet szerepe

Az önsegítő csoportokban az érintett megtapasztalhatja a „nem vagyok egyedül” érzését, hallhatja mások történetét, megismerhet másfajta megküzdési stratégiákat. Nehezíti a feldolgozást, hogy sokszor logikai úton próbálja az érintett megmagyarázni, megérteni, miért következett be a tragédia, ám a rengeteg kérdés többségére nincs logikus magyarázat. – A történtek feldolgozásában kifejezetten fontos szerepe van a környezetnek is. Alapvető hozzáállás, amikor egy krízisben lévőnek segíteni akarunk, hogy mindig az ő igényei­nek megfelelően tegyük ezt. A család és a barátok nyilván a legjobb szándékkal mondanak olyanokat, hogy „majd úgyis lesz másik gyereked”, meg hogy „nézz előre, az élet megy tovább”, ám ez nem így működik! Mindenki más. A gyászfolyamatban nem lehet lépéseket átugrani, a fájdalmat meg kell élni, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az érintett a saját tempójában haladjon a gyászfolyamatban. Ezzel szemben hangsúlyoznám a türelmes, odafigyelő meghallgatást. Ne azt akarjuk elmondani, mi mit tennénk az adott helyzetben, hiszen nem vagyunk egyformák. Ami nekünk jó, az másnak nem biztos, hogy segít. Csak legyünk ott, hallgassuk meg, és igyekezzünk az igényeire reagálni – tanácsolta Putz Gabriella.

Minden krízis lehetőség

A pszichológus arról is beszélt, hogy elméletben lehetséges egy ilyen helyzetet olyan mértékben feldolgozni az idők folyamán, hogy az segítse a személyiség fejlődését. Egy krízisből sosem úgy jövünk ki, ahogy belementünk: sikeres megdolgozás esetén többek leszünk tőle. A hangsúly a megdolgozáson van, anélkül nincs fejlődés. Egy magzat elvesztése utáni újabb terhesség esetén fontos szerepe van a hitnek, ami itt nem feltétlenül a vallásos hitet jelenti, hanem a személyes hitet, hogy gyermekünk lehet. Érdekes és fontos lehet feltérképezni a tudatalatti hatásokat, amik befolyásolhatják a teherbe esést, a sikertelen terhességet. Ha ugyanis ezeket tudatosítjuk, akkor dolgozni is tudunk rajtuk. A transzgenerációs örökség szerepe, ahogy erre a szakember is rámutatott, ma már egyre inkább elfogadott, melyre több pszichológiai módszer épül, például a családállítás, pszichodráma. Ezek segíthetnek felismerni olyan lelki tartalmakat, melyek meghatározóak lehetnek az életünk alakulására. Ha már létrejött a terhesség, a szorongás oldásában segíthet az úgynevezett kapcsolatanalízis, amit magyar szakemberek dolgoztak ki. A módszer lényege, hogy a kismama egy mély relaxált állapotban már a terhesség legkorábbi szakaszában is kapcsolódni tud a magzathoz. – Ezek a módszerek azonban nem helyettesítik az orvosi, pszichiátriai, esetleg pszichoterápiás kezelést! Ter­mészetesen először, főleg többszöri sikertelen terhesség esetén, ki kell vizsgálni, van-e fizikai, biológiai ok a háttérben – emelte ki Putz Gabriella, s hozzátette, azt a tényt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a terhességek közel 20 százaléka végződik vetéléssel az első 12 hétben.