Mire lehet jó a tojáshéj?

FMH-információ Ugye Önök is rendszeresen kidobják a tojáshéjat? Pedig számos hasznos dologra is lehet használni. Ezek közül mutatunk most hármat.

A körömágynál lévő bőrréteg vékony, sérülékeny és sokszor könnyen kiszárad. Erre is megoldás lehet a tojáshéj. Törjünk le néhány darabot a tojáshéjból és belső felével lefele tegyük a problémás területre. A tojáshéj olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a hialuronsav, így a körömágy bőre újra puha és egészséges lesz. A kiskertek legnagyobb ellenségei lehetnek a csigák. Ha nem figyelünk oda, semmilyen növény nem marad életben. Megakadályozhatjuk, hogy a csigák lelegeljék minden zöldség- vagy fűszernövényünket, ha az összetört tojáshéjat szétszórjuk a növények alatt a földön. De madáretetőbe is tehetünk tojáshéjat: 5 tojás héját törjük össze, majd süssük 120 fokos sütőben nagyjából 20 percig, amíg meg nem barnul. Ezt követően teljesen zúzzuk össze és tegyük a madáreleség közé. A kalciumban gazdag tojáshéj erősíti a csontozatukat.