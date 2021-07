Milyen házipatikát vigyünk magunkkal, ha utazunk?

Mindegy, hogy itthon vagy külföldön nyaralunk, bizonyos esetekre érdemes előre felkészülni és a szükséges szereket a bőröndünkbe pakolni.

Nyilván minden helyzetet nem láthatunk előre, de vannak olyan kisebb balesetek vagy betegségek, amelyek számításba jöhetnek. Mit készítsünk hát össze? Baleset esetére: kötszert, ragtapaszt, fertőtlenítőszert, égésre vagy leégésre jó spray-t vagy kenőcsöt, csipeszt, ollót. Megfázás esetére: lázmérőt, lázcsillapítót, torokfertőtlenítőt, orrcseppet, köptetőt, köhögéscsillapítót, gyulladáscsökkentő-tartalmú készítményt. Fájdalomcsillapításra olyan gyógys zert célszerű vinni, mely többféle problémára is megoldást nyújt. Hasznos lehet még görcsoldót és hasmenés elleni szert is csomagolni. Aki használ homeopátiás szereket, annak Sebők Zsuzsanna gyermekorvos további javaslatokkal is szolgált konkrét esetekre.

Ha nem figyelünk oda a megfelelő folyadékpótlásra, és nem találunk árnyékot az erős napsütésben, akár húsz perc alatt is leéghetünk, rosszabb esetben napszúrást kaphatunk. Ezért az útipatika egyik fontos kelléke lehet a napszúrás okozta hányinger enyhítésére a maszlagos nadragulyából (atropa belladonna) készült homeopátiás szer, amely egyúttal csökkentheti az égett bőrfelület gyulladását és a lüktető fejfájást is. Segíthet még a tarkóra helyezett hideg vizes borogatás és néhány napos ágynyugalom.

A köves partszakaszokon, strandokon óhatatlan, hogy szerzünk egy-két horzsolást, apróbb sebet, vágást a lábunkra. Ezek gyógyítására érdemes körömvirág-készítményeket hasz nálni, amit már a nagyanyáink is alkalmaztak, mert fertőtlenítő hatású, és segíti a sebgyógyulást is. A calendulából készült homeopátiás szer belsőleg is bevethető. Ha vágott sebbel van dolgunk, a fájdalom csillapítására használható a hegyi árnika is. A belőle készült homeopátiás szer sérülések, vérzések esetében is alkalmazható.

A felhőtlen pillanatokat igencsak meg tudják keseríteni az apró rovarok, szúnyogok, amelyek csípnek is. A házi méh (apis) alapanyagú szer enyhíti a csípés okozta fájdalmat és duzzanatot. Ha ilyet nem használunk, legyen nálunk a viszketésre alkalmazható, hűsítő hatású kenőcs vagy gél.

A nyaralás alatti bulihangulat mámorító tud lenni, ám szomorú lehet az ébredés, ha kicsit felöntöttünk a garatra, és nincs nálunk semmi, ami enyhítheti a lehúzott redőnyök mellett töltött nehéz órákat. A sok vízfogyasztáson kívül – ami egész nyáron javasolt – a farkasmaszlag magját (nux vomica) tartalmazó homeopátiás szer a másnaposságnál segítség: javít ugyanis az ébredés utáni rossz közérzeten, enyhítheti a gyomorpanaszokat, az émelygést és a mozgás okozta kellemetlen érzéseket. Ez a gyógyszer nemcsak a macskajaj ellenszere, de a túlságosan bőséges lakoma következményeit is képes csökkenteni.