Miként hat a szervezetre a tél hiánya, a folyamatos tavasz?

Köztudott, hogy a szervezetet – főleg ha betegségekkel kell viaskodnia – megviselik a jövő-menő frontok, a télből a tavaszba átállás, és egyáltalán a tavaszi fáradtság. A helyzet azonban új: idén mintha elmaradt ­volna a tél…

Ez pedig – mint azt Altorjay András kardiológustól tudjuk – egy viszonylag jó állapot a krónikus problémával küzdő betegeknek, hiszen a stabil időt ők is jól bírják. A változékony időjárást – a tavaszt, az őszt – érzik meg, azt, amikor hirtelen betör a meleg- vagy hidegfront. Ilyenkor a szívbetegek esetében beindulhat a szívverés, amely sokszor szabálytalan is lehet; jellemzőbb a magas vérnyomás, de lábdagadással járó tünetek is megjelenhetnek. Amellett, hogy indokolatlanul nagy fáradtság jelentkezik. Mindez együtt érkezhet a tél végi fáradtsággal, amikor a szervezet kimerül.

A szakorvos azt javasolja, ebben az esetben, ha nem érezzük jól magunkat, ne vállaljunk nagy munkákat, nagyfokú terhelést, jelentős tevékenységet! Ne akarjunk gyorsan és sokat dolgozni, hiszen ebben az állapotban a terhelhetőség csökken! Ilyenkor ajánlott – főleg a szív- és krónikus betegeknek – pi­henni, olvasni, többet tévézni, egyszóval „visszavonulni” és pihenő üzemmódba kapcsolni.

Magas vérnyomás esetén elképzelhető, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerekből bizonyos esetekben többet is beszedjen az illető – erről azonban mindenképpen konzultáljon a háziorvosával!

Altorjay András azt javasolja, ebben az időszakban a cukrot és a vérnyomást a betegek folyamatosan ellenőrizzék, s úgy általában: érdemes az önellenőrzéseket rendszeresen elvégezni, hiszen a korai beavatkozás segít elkerülni egy esetlegesen bekövetkező nagyobb bajt.

Amennyiben a vérnyomás inkább az alsó határhoz közelít, az érintett helyezze magát vízszintes helyzetbe, s fo­gyasszon több folyadékot! Ez utóbbi intelem nem mellesleg mindenki számára hasznos, de az idősebbeknek kiváltképp: a fiataloknak elég akkor inniuk, ha szomjasak, ám a régebb óta ifjak gyakrabban emelgessék a vizespoharat!

A szervezet ugyanis úgy működik, mint a központi fűtés: ha a rendszert feltöltjük vízzel, az elkezd cirkulálni, amely jótékony hatással van a teljes keringésre – szemléltette a folyadékfogyasztás hatását a szakember.

Láz esetén vegyünk be lázcsillapítót; amennyiben a láz nem múlik, üres gyomorra két óra múlva egy következő pirulát is bekaphat egy egészséges felnőtt. Nagyon magas láznál a hideg vizes borogatás és a bőséges folyadékfogyasztás javallott.

A tél végén, tavasz elején – amíg meg nem érkeznek a primőr áruk – fo­gyasszunk sok vitamint! Megfázásos tünetekre pedig kifejezetten jó a C-vitamin. Ebből többet is beszedhetünk, hiszen a felesleget a vitamin vízoldékonysága miatt a szervezet egyszerűen kiüríti.

Az A-, D-, E-, K-vitaminok zsírban oldódók, a mennyiségre ezeknél jobban kell ügyelnünk! Aki nem szedett D-vitamint, mielőtt elkezdi, készíttessen egy laborvizsgálatot, hogy látszódjon, mennyire igényli azt a szervezete! Ha a D-vitamin-szint alacsony, a szervezet ellenálló képessége lecsökken.