Miért olyan fontos a magnézium?

A magnézium elengedhetetlen a szív, az izomzat, az idegrendszer megfelelő működéséhez, az anyagcsere-folyamatokhoz, a csontfejlődéshez. De vajon kell-e mindennap szedni és étrend-kiegészítő formájában bevinni a szervezetbe?

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

Ha mindent megfogadnánk, amit a televíziós reklámok sugallnak az egészségünk megóvása céljából, marékszám szedhetnénk mindennap a különféle étrend-kiegészítőket. Így a magnéziumot is, amellyel kapcsolatban nem vonható kétségbe, hogy a szervezet számára létfontosságú anyag, inkább az kérdőjelezhető meg, hogy valóban kell-e rendszeresen szednünk magában vagy B6-vitaminnal kombinálva.

A magnézium oldja a stresszt, csökkenti a vérnyomást

– Kiegyensúlyozott táplál­kozás mellett alapjában véve nem kell külön pótlásról gondoskodnunk, hiszen a víz mellett többek között a klorofilltartalmú zöldségekben és az olajos magvakban is található magnézium, illetve még számos más élelmiszerben is. Ez azt jelenti, hogy a normális étrenddel biztosíthatjuk a szervezet számára szükséges napi magnéziummennyiséget – mondta Mészárosné Jaskó Enikő dietetikus. A napi szükséglet a férfiaknál és a nőknél eltérő, s tovább árnyalja a képet a napi aktív mozgás vagy a fizikai munkavégzés mennyisége, a stressz, a dohányzás és a várandósság is. Ha valaki személyre szabottan szeretné megtudni, hogy mennyi a számára szükséges napi magnéziummennyiség, ma már magnéziumkalkulátort is találhat a világhálón. Általános szabályként azonban elmondható, hogy felnőttkorban napi 300–350 milligramm magnéziumra van szüksége a szervezetnek. A terhesség, a szoptatás nagyobb fizikai terhelést jelent, ezért az ajánlott mennyiség ebben az időszakban 450 milligramm is lehet. Rendszeres, igen intenzív sporttevékenység esetén pedig javasolt naponta 500 milli­gramm magnéziumot bevinni.

A túladagolás szinte lehetetlen

– A táplálékból – leszámítva néhány emésztési betegséget, bélproblémát – a magnézium megfelelően fel tud szívódni. A túladagolás szinte lehetetlen, az egészségesen működő vesék a szervezet számára felesleges mennyiséget kiválasztják, amely a vizelettel távozik. A B6-vitamin valóban segíti a magnézium felszívódását – ez fordítva is igaz –, de a magnézium önmagában is tökéletesen felszívódik – mondta a dietetikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy szedésével kapcsolatban érdemes háziorvost is megkérdezni, ha bizonyos gyógyszereket, például vérnyomáscsökkentőt, valamilyen allergiagyógyszert, vizelethajtót vagy antibiotikumot szedünk, ugyanis ezek együttes hatása kölcsönösen gátolhatja a másik hatását. Nem kedveznek az ásványi anyag hasznosulásának a magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok és az egyes tartósítószerek, mint a benzoesav vagy az alkohol.

De mire is jó a magnézium?

Egyebek mellett oldja a stresszt és az izomgörcsöket, javítja a memóriát és a kognitív funkciókat, csökkenti a vérnyomást, fokozza a fizikai teljesítőképességet, segíthet a fejfájósoknak, és csillapíthatja a premenstruális szindróma tüneteit, sőt az energiatermelésben is nagy szerepet játszik. Jegyezzük meg, hogy minden, ami izommal működik a szervezetben, azok esetében fontos a kalcium-magnézium egyensúly megtartása. A kalcium az izmok összehúzódásához kell, míg a magnézium az elernyedésükhöz. A kalciumszint megemelkedése azonban a magnézium csökkenését idézi elő – és fordítva.

A zöldségek, azon belül is inkább a klorofillban gazdag levélzöldségek, mint a spenót, a sóska, a kelkáposzta vagy a mángold, kiemelkedően jó magnéziumforrást képeznek. Idesorolhatók a diófélék és az egyéb olajos magvak. Az egyik legkedvezőbb a tökmag, amelyből félcsészényi fedezi a napi magnéziumszükségletet. A nap­raforgómag, a dió, a mandula, a kesudió, a fenyőmag vagy a pekándió ugyancsak jó eszközei a magnéziumpótlásnak. Ne feledkezzünk meg a teljes értékű gabonákról sem, amelyek szintén hozzájárulnak szervezetünk magnézium­ellátásához, csakúgy, mint a hüvelyesek, a babfélék, a sárgaborsó, a lencse. Kiváló magnéziumforrás még a banán, az avokádó, a makréla, a lazac és a tonhal, de még a jó minőségű étcsokoládé is.