Miben is tud segíteni egy coach, avagy a személyi kísérő

Manapság egyre több coach jelenik meg nálunk is, akitől segítséget kérhet az ember, ha problémája adódik az életben. De mégis hogyan, milyen módszerekkel dolgozik, ki is ő valójában? Erről beszélt az Életmódinak Rédli László, biográfikus coach.

– Nem régen hallottam valahol, hogy a világon mintegy 10 ezer féle terápia létezik, amelyek közül lehet bőven válogatni. Ide tartozik például a Bach virágterápia, de a pszichológusok, a kineziológusok is, hogy csak néhányat említsek. És ide tartozik a coaching is. Bár ha jól meggondolom, a coaching nem terápia, hiszen a coach nem diagsznosztizál – kezdte Rédli László, aki szerint a legfontosabb mindig az első lépés, vagyis eljutni addig, hogy segítséget kérjen az ember, legyen szó akár egy konkrét magánéleti, vagy munkahelyi problémáról, vagy arról, hogy úgy általában nem érzi jól magát a bőrében. Az első találkozás a coach-csal az első ünnepi pillanat, amikor az ember megáll és időt szán magára. A coach azért sem diagnosztizál, mert minden ismeret, tapasztalat és érzés abban az emberben van, aki felkeresi a coach-ot – a szakma őt coachee-nak hívja. A coach klasszikus feladata a kísérés.

– Hermann Hesse az Üveggyöngyjáték című művében kétfajta gyóntatóról olvashatunk. Az egyik, aki csak meghallgatja az embereket, míg a másik már azelőtt rájuk olvassa a viselkedésüket és annak következményeit, hogy azok megszólalnának. Mind a kettőt ugyanúgy tömegek keresik fel. Így van ez nálunk is: ahány coach, annyi fajta, és módszerüket tekintve is vannak különbségek. Én magam az első kategóriába tartozom: meghallgatok, be-, és elfogadok – magyarázta Rédli László.

A coach tehát nem mondja meg, hogy mi a probléma gyökere, vagy hogy mi okozott egy bizonyos helyzetet. Divatosan fogalmazva, a coach nem mondja meg a tutit. Ha coach-hoz megy valaki, az inkább olyan, mintha saját magával beszélgetne. A coach a coachee-t kérdésekkel segíti annak élethelyzetében, vagy konkrét gondjában. A kérdések pedig a coachee által elmondottakból születnek, nem pedig a coach agyából pattannak ki annak gondolkodásmódja, értékítélete, vagy véleménye alapján.

– Ez megóv engem attól, hogy azt mondjam, amit én akarok a kliensemtől, vagy én gondolok a helyzetéről. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem vagyok tanácsadó sem. A saját helyzetét a coachee ismeri a legjobban és azt is ő tudja, hogy mit és mennyit tud, illetve hajlandó tenni annak érdekében, hogy ez változzon. Ha én mondanám meg azt, mit kell csinálnia, az nem biztos, hogy működne, mert az az én megoldásom az ő helyzetére, ami neki lehet, hogy nem segít. Ideális esetben a beszélgetés során ő maga jön rá arra, mi az ő megoldása az adott helyzetre és ez egyben a záloga is annak, hogy azt meg is tegye – mondta a coach.

És hogy mitől biográfiai egy coach? A válasz egyszerű: mindenkinek van egy regénye. Értsd: mindenkinek az élete tulajdonképpen egy regény, még ha nem is tartjuk értékesnek, és ha visszatekintünk az életünk eseményeire, összefüggéseire, megérthetjük magunkat, korábbi döntéseinket, életünk alakulását, sőt akár azt is, hogy miért futunk bele újra és újra ugyanabba a hibába. Mindenkinek az életében vannak biológiai, fizikai, pszichológiai törvényszerűségek és mindenki életének van célja. Ha mások életrajzait olvassuk, ezek láthatóvá válnak számunkra is, és akár mintául is szolgálhatnak bizonyos, az életben bekövetkező helyzetekre.

