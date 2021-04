Mi okozhatja a tavaszi fáradtságot és mit tehetünk?

A tavaszi fáradtsággal minden évben sokan küzdenek. Zimmermann Ágnes pszichológus, kineziológus tanácsaival könnyebben átlendülhetünk a nehéz időszakon.

Az idei tavaszon talán még többen küzdenek a természet ébredésével egyidejűleg beköszöntő fáradtság tüneteivel, hiszen még inkább lelassultunk, ahhoz képest, ahogy a korábbi teleken szoktunk. A fáradtságon nem segít az sem, hogy az időjárás egy napon belül képes felvonultatni szinte az összes évszakot, ami rendkívül megterhelő lehet az egészséges szervezetek számára is. Zimmermann Ágnes elmondta a tavaszi fáradtság egy természetes jelenség, hiszen a szervezet lassabban veszi fel az új évszakkal érkező nagyobb lendületet, ugyanakkor hormonális változás is megbújik a kiváltó okok között.

Nagyon fontos az étkezésünkre való odafigyelés, annak megváltoztatása. A téli időszakban a zsíros, nehezebb ételek kerülnek előtérbe, amitől az anyagcsere is lelassul. Tavasszal többször együnk kis mennyiséget, fogyasszunk vitamin- és ásványianyagdús ételeket, hogy egyenletes energiaellátást kapjon szervezetünk – hangsúlyozza a szakember. A tavaszi fáradtság elleni küzdelemben is nagy szerepet játszik a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, ami vízzel, de salaktalanító, méregtelenítő gyógyteákkal is megoldható.

Meglepő lehet, de fürdési szokásainkon is érdemes változtatni ebben az időszakban. Érdemesebb a zuhanyzást választani, ami sokkal inkább energizál és vitalizál, mint a hosszú, forróvizes fürdő – javasolja Zimmermann Ágnes.

A jelenlegi helyzetben még fontosabb, hogy odafigyeljünk a testmozgásra, ha tehetjük a friss levegőn végezzük el az akár csak fél órás edzést. Az elmúlt időszakban sok gyermeknek és felnőttnek eltolódott a bioritmusa, ezért a szakember mindenkinek azt javasolja, hogy kialakuljon egy napi rutin, az ébredés és a lefekvés időpontját is meghatározva. Mivel az elmúlt időszakban a legtöbb időt mindenki otthonában töltötte, ezért sokat jelenthet az is, ha a tavaszi nagytakarítás során kicsit megváltoztatják lakásukat új kiegészítőkkel, vagy a régiek átrendezésével. A mentális és lelki felfrissülés terén nagy segítséget nyújthat a zenehallgatás és a könyvolvasás is.

Zimmermann Ágnes hangsúlyozta, hogy most is ugyan azokat a javaslatokat érdemes megfogadni, mint amit a korábbi években is a tavaszi fáradtsággal kapcsolatban. A bezártság miatt azonban jelen helyzetben kiemelten fontos, hogy még többet tartózkodjunk friss levegőn, természetes fényben, valamit hogy kialakítsuk a számunkra megfelelő napi rendszerünket.