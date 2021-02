Mi a legmenőbb farsangi jelmez?

Noha a farsangi bálok elmaradnak, azért a jelmezes mulatságokról nem kell lemondaniuk a gyerekeknek. Az óvodákban, iskolákban vendégek nélkül, csoporton belül, de bulizhat idén is a jégkirálynő a hóemberrel, Csingiling a sült tojással, rendőr a jelzőlámpával…

Van, akit minden farsang előtt kiver a víz, másoknak pedig elkezd szárnyalni a fantáziája, hogy vajon milyen jelmezbe bújtassa a gyereket. Az ötletesebbek saját kezűleg készítik még a legmeredekebb kívánságokat is, mások pedig megveszik vagy éppen kölcsönzik a szükséges kellékeket – idén is. Hogy most mi a menő, annak a farsangi közösségi csoportokban és egy fehérvári jelmezkölcsönzőben néztünk utána.

A legjobb, amit az idei évben láttam, a láthatatlan ember figurája volt – a kisfiú fejbúbig húzott inget kapott, amely fölé dróttal rögzítették a kalapot és a szemüveget. Mintha valóban egy láthatatlan fejű gyermek lenne, úgy nézett ki – meg is nyerte vele állítólag a jelmezversenyt. Volt gyerek, aki sült tojásnak akart öltözni, a másik pedig jelzőlámpának, és volt olyan, aki végül maga lett a Naprendszer az idei farsangon. A pedagógusok és a tapasztalt anyukák azonban tudják: az a lényeg, hogy bármilyen jelmezben is legyen a gyerek, az ne legyen túl színpadias, „élhetetlen”, kényelmetlen, mert akkor a gyermek nem tud felhőtlenül részt venni a farsangi játékokban, belemegy a szemébe a festék, átizzad a meleg „burkolat” alatt, kényelmetlenné válik az ebéd utáni pihenés. A lehetőségek tárháza azonban még így is tényleg végtelen, ezek közül igyekeznek megvalósítani néhány álmot a jelmezbérlők is. Boros Beáta egy fehérvári kölcsönzőben elmesélte: még mindig a Jégvarázs a legmenőbb a lányok körében, a fiúknál pedig a superman és a pókember.

– Továbbá keresik a hercegnőruhákat, a Vasembert és Amerika kapitányt, de egyre több a klasszikus kérés: Mátyás király öltözéke, katonák, rendőrök, cowboyok, sportolók, autóversenyzők is – sorolja Beáta. A legkisebbeknél az állatos jelmezek: katica, csiga és a Mancsőrjárat szereplői viszik a prímet. Az idei évben a „legnagyobbaknak” azaz a felnőtteknek a farsangi bulik elmaradnak, vagy maximum kis létszámban tarthatók meg otthon. Ennek ismeretében kevesebb is az érdeklődő a felnőtt jelmezekre – de azért van: – Főképp páros jelmezeink vannak, de szeretni szokták a klasszikus diszkós öltözékeket, a különböző koroknak megfelelő darabokat a fáraótól Kleopátra ruhájáig, valamint a nemzetiségi ruhákat. Van, aki bajornak, más kínainak, japánnak öltözne legszívesebben. A sztárok „bőrébe” is szívesen bújnak a felnőttek, így van, aki Madonnának, más pedig Lady Gagának öltözik farsangkor.