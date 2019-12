Mesebeli idillt idéznek meg az adventi fények Székesfehérváron (videó)

Ahogyan az előző években, úgy ezúttal is kamerát ragadtunk és elindultunk az adventi vásárba, hogy videós formában is megmutathassuk Önöknek azt a csodát, ami az idelátogatókat fogadja.

Mivel egy hétköznap este látogattunk ki a vásárba, így a vasárnapra jellemző óriási tömeggel ezúttal nem találkoztunk, ám még így is rengetegen döntöttek úgy, hogy estéjüket a forralt bor és kürtőskalács társaságában töltik. A csodálatos fények mellett az idei év egyik leglátványosabb durranása határozottan a Zichy ligetben felállított óriáskerék, mely (mint az videónkból is kiderül) már távolról nézve is tekintélyt parancsol magának.

Az időjárás egyelőre messze nem idézi a régi idők karácsonyi hangulatát, de bízunk benne, hogy kisfilmünkkel sikerül egy kicsit javítani ezen a helyzeten, és örömmel fogják nézni nemcsak azok, akik már megtapasztalhatták Fehérvár varázsát, hanem azok is, akik valamilyen okból kifolyólag személyesen nem láthatják a vásárt.