Mesébe csöppentek a táborozók az Igézőben

Művészeti nevelési foglalkozás zajlott szerdán az Igézőben, ahol A papucsszaggató királykisasszonyok meséjét is eljátszották.

A hosszú kényszerszünet után újranyitott Igézőben már a múlt héten is fogadtak táborozó gyerekeket, akiket a Szabad Színház társulatának tagjai vezettek be a színjátszás történetébe, az élőszavas mesemondás titkaiba.

Szerdán ismét Nagy Judit rendező, a társulat művészeti vezetője köszöntötte a diákokat, akiknek röviden mesélt a római kori, a középkori, a reneszánsz kori és a reformkori színházról, a dráma alapjairól, arról, miért jó, hogy fontos kérdésekkel színpadon, dramatizált formában foglalkozunk. Szó esett a fehérvári, Fejér megyei szabadtéri színházi programokról, azok előnyeiről is.

Ezután Szabó Miklós Bence vette át a stafétát, élőszavas mesemondással szórakoztatva a gyerekeket. A bő félórás programot láthatóan nagyon élvezte az ifjúság, főleg, hogy a mesélő a jelenlévők nagy részét bevonta az előadásba. Így közösen adták elő A nagyotmondó legény történetét, valamint A papucsszaggató királykisasszonyok meséjét. A spontán feldolgozás nagy sikert aratott, a gyerekek ilyen megjegyzések kíséretében hagyták el az Igéző nézőterét: „Nagyon klassz volt!”; „Hát ez tök jó volt!”. S többen meg is ígérték, hogy jönnek még, ráadásul hangszert is hoznak majd…

Mint megtudtuk, most a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI Erzsébet-táborából érkezett csoport. Az Igézőben a nyár folyamán összesen hét foglalkozást tartanak, s mindegyik hasonló koreográfia szerint bonyolódik majd.

Szabó Miklós Bence elmondta: olyan programot igyekeztek összeállítani, amelyben a gyerekek találkozhatnak a mesével, a zenével, s közelebb kerülhetnek a színházhoz. Az élőszavas mesemondás során van lehetőség bevonni a közönséget, és az általános iskolás alsós korosztály, illetve a kicsit nagyobbak már igen fogékonyak erre a műfajra. Egy-egy ilyen alkalommal Nagy Judit vagy Bence köszönti a résztvevőket, aztán jön egy kis ismeretátadás, majd következik a mesélés. A főszerep a népmeséké, mert ezeket sokan ismerik, közel állnak felnőttekhez és gyerekekhez egyaránt.

Az, hogy mennyire bevonhatók az épp aktuális csoport tagjai, nagyon változó. A szerdai csapat igen aktív és lelkes volt, de vannak nagyon visszafogott gyerekek is. Ilyenkor picit nehezebb mozgósítani a társaságot, de ha ráéreznek a mesélés ízére, akkor azért jellemzően megnyílnak.

Az Igézőben rendszeresek év közben a bábelőadások. Ezek szeptembertől folytatódnak, viszont – Nagy Judit tájékoztatása szerint – a konkrét darabokban mostanában egyeznek meg. Vannak a tavaszról elmaradt előadások, lehet, hogy ezek közül is megtartanak néhányat, s újakat is szerveznek. A Szabad Színház szintén készül saját előadással, amelyhez úgy készíttetik a bábokat. A feldolgozandó mese kiválasztása is folyamatban van.

Az azonban biztos, hogy az ősztől vasárnaponként 11 órától megint matiné várja a gyerekeket és szüleiket.