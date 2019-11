Megváltani a világot nem, de számolni tudunk

A világ megmentői nem biztos, hogy közülünk kerülnek ki, de a statisztikai adatok alapján az elfogyasztott energia harmadát a ház­tartások emésztik fel. Ha ez így van, akkor ha csak kicsit is hajlandók volnánk csökkenteni a felhasználást, az azonnal meglátszana a nagy kozmikus fogyasztásmérőn.

Sokan hangoztatják, a mi felelősségünk megmenteni a Földet, és persze ezt a felelősséget többen elhárítják maguktól, mondván, kicsik vagyunk mi ahhoz, a mi ökológiai lábnyomunk semmit sem jelent, ha a nagy egészet nézzük. A világot már biztosan nem tudjuk úgy átadni az unokáinknak, ahogy apáinktól kaptuk, de ez mindig is így volt. Ugyanakkor ez nem mentesít minket, amikor hatalmas energiákat fogyasztunk el, gyakran pazarló módon.

A GreenDependent Intézet innovatív kutatási kezdeményezése most két teljesen hétköznapi, ugyanakkor kikerülhetetlen szegmenst, a mosást és a fűtést vette górcső alá. Az ezen dolgozó szakemberek kimutatták, már kis viselkedésváltoztatással csökkenthetjük háztartásunk energiafogyasztását. Itt nem arra kell gondolni, hogy nem szabad mosni, csupán arról van szó, hogy ha minden magyar háztartás 20 százalékkal csökkentené a mosásai számát, akkor már egy Zirc méretű város lakosainak éves szén-dioxid-kibocsátását elkerülhetnénk. Az Energise, az Európai Hálózat a Fenntartható Energiáért projekt Európa-szerte nyolc országban több mint 300 háztartás elé állított két fő kihívást. Az egyik, hogy felezzük meg a mosások számát, a másik, hogy csökkentsük a beltéri hőmérsékletet 18 Celsius-fokra. Ha nem is tudjuk azonnal lenyomni a felére, de heti egy mosás elhagyása egyáltalán nem befolyásolja a kényelmi szintünket, és ha mindannyian így tennénk, akkor közel hétezer magyar ember éves szén-dioxid-kibocsátását elkerülhetnénk. A részt vevő országok között jelenleg egyébként a középmezőnyben tartózkodunk a mosások számát tekintve. Írországban naponta indítják a gépet, míg Svájcban háromnál is kevesebb a heti mosások száma.