Megkérdezheti a főnök, kért-e vakcinát a beosztottja?

„El kell-e mondanom a munkaadómnak, a munkahelyi vezetőmnek, hogy megkaptam-e a koronavírus elleni oltást? – kérdezte több olvasónk is. Igyekeztünk utánajárni az erre vonatkozó szabályoknak, de mindenkire egységesen vonatkozó egyértelmű választ nem lehet adni.

– Azt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy minden munkavállalót minden cég kötelezően nyilatkoztathat az oltottságról. Ez legfeljebb akkor történhetne meg, ha a vakcina beadása után teljesen biztos lenne, hogy egyáltalán nem kapja el a vírust a beoltott. Ám magának az oltásnak is van kockázata és annak is, ha a két vakcina beadatása és a javasolt kivárási idő után megy el dolgozni a munkás. Kis esély így is van ugyanis arra, hogy megfertőződik, csak a súlyosabb tünetek jelentkezésének esélye csökken – mondta el Molnár Ákos jogász, aki munkaügyi szakértőként tanácsokkal segíti a Dunántúlon élőket, a vállalkozásokat is és rögtön hozzátette: ez egy nagyon komplex, bonyolult téma, sokféle szabályozással, kötelezettséggel összefügg.

Szakértőnk szerint nem lehet egységes szabályozást alkotni e téren, mert a beosztástól, a munkavégzés jellegétől, helyétől, egy-egy konkrét helyzettől is függhet, mi a válasz olvasóink kérdésére. Először is személyes, egészségügyi állapotra vonatkozó információról, adatokról van szó, amiről alapesetben nem köteles a dolgozó beszélni. Másrészt egészségi állapot miatt nem lehet dolgozó és dolgozó, beoltott és nem beoltott között különbséget tenni, ha az óvintézkedéseket betartják, például hordják a maszkot. Ez az esélyegyenlőséggel ellentétes lenne. Arról is beszélt azonban Molnár Ákos, hogy bizonyos munkakörökben mégiscsak nyilvánossá kell válnia a beoltottságnak vagy hiányának. Az életszerűség, sokszor az alkalmazott érdeke is ezt diktálja. Példaként megemlítette, hogy egy külkereskedelmi cég embere, akinek gyakran kell más országokba elutaznia, nem nagyon tudja ellátni feladatait az oltás nélkül. A munkaadónak viszont foglalkoztatási kötelezettsége van és köteles a biztonságos munkavégzés körülményeit megteremteni.

Arról sem szabad megfeledkezni Molnár Ákos szerint, hogy a munkavállalóknak pedig folyamatos együttműködési kötelezettségük van, az említettekkel kapcsolatban is. Emellett munkavégzésre alkalmas állapotban kell minden esetben megjelenniük munkahelyükön, ellátniuk munkaidőben a teendőiket – ezt is figyelembe kell venni a mostani járványhelyzetben, ez is összefügghet az oltottságra vonatkozó tájékoztatással. Az biztos, hogy ha erről információkat ad a dolgozó vezetőjének, akkor azokat a cégnek az adatkezelésre vonatkozó törvény szabályai szerint kell kezelnie.

Holly László, a Vasas Szakszervezeti Szövetség területi ügyvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltás beadatása sem kötelező. Elmondta, hogy többen még nem kapták meg a védettségi igazolványukat, vannak, akik még csak egy oltást kaptak, vagy még azt sem, pedig szeretnének hozzájutni a vakcinához. Szerinte azokat sem lehet megkülönböztetni a munkatársaiktól, akik már átestek a fertőzésen. Úgy véli, az mindenképp jó ebben a helyzetben, ha a munkások és főnökeik között jó a viszony, kapcsolatuk megfelelő, gyakran tárgyalnak a munkakörülményekkel összefüggő témákról. Tapasztalatai alapján több cég nem csak fertőtlenítőszereket biztosít alkalmazottainak, hanem koronavírus-teszteket is. Ennek sokan örülnek, mások ettől is tartanak, egyesek félnek, hogy kollégáiktól kapják el esetleg a vírust.