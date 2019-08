Még tart a grillszezon! Nem késő grillt választani

Ha szívesen fogyasztunk ínycsiklandó finomságokat a szabadban, a grillt nekünk találták ki.

Nincs is másra szükség, csupán egy megfelelő grillre, minőségi alapanyagra, no meg jó társaságra.

A megfelelő grill kiválasztása azonban kérdéseket vet fel; milyen legyen, mekkora sütőfelülettel rendelkezzen, legyen vagy ne legyen fedele, rácsokon vagy sütőlapon süljön a hús? Sok kérdésünk merülhet fel, ezekre igyekszünk válaszokat találni.

A különböző webáruházak és szakáruházak rendszerint három típust kínálnak. Ezek a faszenes grillek, a gázgrillek és az elektromos berendezések. Mindhárom típus rendelkezik előnyös és hátrányos tulajdonságokkal, így nem jelenthető ki, hogy egyik jobb a másiknál, csupán más elvárásoknak képesek megfelelni.

A kereskedők szerint még ma is a faszenes grillek a legkeresettebbek, ezek találnak gazdára a legnagyobb számban. A népszerűségük nem véletlen, hiszen ezek azok a grillek, amelyek képesek a faszén utánozhatatlan aromáit átadni a készülő ételeknek. Másrészről jóval olcsóbban megvásárolhatók, mint a fejlettebb gázgrillek, persze a faszenes felhozatal is rendelkezik prémium kategóriával, amelyekért már kicsit mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni.

Ha a faszenes grillek mellett döntünk, érdemes előnyben részesíteni a különálló hamutartó tálcával rendelkező grilleket. Fontos, hogy az eszköz megfelelő szellőzőnyílásokkal rendelkezzen, amelyek segítik az égést. Ha barbecue-t is szeretnénk készíteni, mindenképpen fedéllel rendelkező grillre lesz szükségünk.

A grillek másik csoportját a gázgrillek alkotják. A kínálat kifejezetten széles, a legkisebb kompakt grillek mellett igazi monstrumokkal is találkozunk, amelyek minden igényt képesek kielégíteni. A kis kompakt gázgrillek rendszerint alapfelszereltséggel rendelkeznek, a közepes méretűek gyakran sütőlappal, ráccsal és wok-kal is kaphatók, a legnagyobbak esetében pedig extra felszereltséget találunk. A nagy gázgrillek három vagy több gázégővel rendelkeznek, amelyek ideális esetben külön-külön is vezérelhetők. Fontos, hogy az égőfej jó minőségű anyagból készüljön; természetes, hogy nem vetjük alá laboratóriumi vizsgálatnak, viszont törekedhetünk a magas ár-érték arányt képviselő termékek kiválasztására.

Az elektromos grilleket inkább háztartási kisgépnek tekinthetjük, mintsem kerti grillnek. A legtöbb ilyen készülék konyhai alkalmazásra készült, ennek köszönhetően akár télen is élvezhetjük a grillezett ételek ízét. Maga a sütés járhat némi füsttel, de megfelelő szellőztetéssel beltéri használatra is van mód. Az elektromos grillek között sütőlapos és rácsos készülékekkel is találkozhatunk. Utóbbiak esetén a hőt egy fűtőszál biztosítja.

Akármelyik típus mellett döntünk, néhány további szempontot is érdemes figyelembe venni. A grill legyen stabil, hiszen egy feldöntött eszköz balesetveszélyt okozhat. Hasznos, ha fedéllel is rendelkezik, így akár ínycsiklandó barbecue-t is készíthetünk. Végül, de nem utolsósorban vegyük szemügyre a kiszemelt grill fogantyúit! Tegyék lehetővé az eszköz mozgatását, de semmiképp ne vezessék a hőt!