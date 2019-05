Még beszállhatnak a fehérváriak a kanadaiak nemzetközi virágos versenyébe

Ma elültetett muskátlink hétvégére virágozhat. Vagyis még van is egy-két napnyi ráérő időnk, hiszen csak június 6-7-én látogat el Székesfehérvárra a „Virágzó Közösségek” (Communities in Bloom) két észak-amerikai zsűrije.

Emlékeztetőül: mint korábban megírtuk, csütörtökön a koronázóvárosban járt Isabelle Poupart, Kanada magyarországi nagykövete. Mégpedig azért, hogy jelen legyen a bejelentésen, amelyen kiderült, Székesfehérvár azon hat település egyike, amely a nagyvárosok kategóriájában megméretteti magát az idén 25 éves, kanadai alapítású, nemzetközi „Virágzó Közösségek” versenyen. Brit, kanadai és amerikai, tehát csupa angolszász város az ellenfelek között. A tájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester felkérte a város polgárait, intézményeit, hogy a hajrában, a zsűri érkezésére készülve, aki csak tud, segítsen be, ültessen – példának okáért – muskátlit.

Pikk-pakk kész, nincs vele sok gond.

Mindössze négy perc

Mi Fröschl Ádámot kértük meg, ültessen el velünk egy palántát. A fiatalember a keze ügyébe elsőként akadt szerszámmal, egy gereblyével ásta ki a körülbelül 10 centiméter mély gödröt. Ebbe szépen belehelyezte a muskátli palántát, hadd kapaszkodjék meg a Kelemen Béla utcai társasház melletti anyaföldben.

– Ha rossz minőségű volna a föld, akkor rakhatunk a gödörbe egy kis virágföldet, komposztot. Itt erre nem volt szükség – magyarázta Ádám, a Kelemen Béla utca 2-4-6. számú társasház közösségi kertészeinek kiváló képviselője. – Egy kevés föld visszatöltése után jól meglocsoljuk a gödörbe helyezett muskátlit, és megvárjuk, amíg a föld ezt kicsit beissza, majd visszatemetjük a maradék földet is, és szépen elegyengetjük a talajt. Fölülről még meglocsolhatjuk a muskátlit, hogy a környezete is kapjon vizet – folytatta.

Az ásástól számítva a teljes művelet mindössze négy percig tartott!

Árnyékos helyre ültetve kevesebbszer, napsütötte részen többször, akár egy-két naponta is meglocsolhatjuk a cseperedő növényt.

– A muskátli szereti a sok napfényt – emelte ki Ádám. – Annyi vizet kapjon, hogy a föld teteje vizes legyen!

Ádám jóslata szerint, jó idő esetén a kedvünkért elültetett muskátlinak három-öt napon belül kinyílnak a virágai. Sőt, ez a virágzás október végéig is ismétlődhet.

Nos, eszerint június 6-ra virágozhatnak is frissen ültetett muskátlijaink. Vásárolhatunk fehéret, pirosat, cikláment is.

Ádámot egyébként nemcsak a Kelemen Béla utcai kertművelő közösségből ismerhetik. Ministráns vezető az öreghegyi katolikus plébánián. Ottani társaival tavaly kezdtek bele a környéken lévő keresztek környékének ápolásába, gazolásába, virágosításába. Idén is folytatják, most éppen egy Zobori úti kereszt környezetének kicsinosításán vannak túl.

Nem szereti a sok vizet

– A muskátli utálja a pangó vizet, ezért sose locsoljuk túl, sose álljon meg alatta a víz, mert akkor sárgulásnak indulnak a levelei, és elrothad a virág szára – tanácsolta nekünk muskátlikat gusztálva Jankovics Ilona, a Kertbarik, azaz a Székesfehérvári Kertbarátok Egyesület elnöke. – Ültethető ládába, lógatós ampolnába, illetve az álló muskátli virágágyásba – sorolta. – A futó, ún. tiroli muskátlit az erkély virágládáiba is ültethetjük – tette hozzá.

Az álló muskátlit – bár alapvetően egynyári – át is teleltethetjük. A sötét, de nedves pincében, kevés vízzel képes lehet kivárni az új tavaszt.