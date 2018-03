Jön a medvehagyma szezonja! Itt gyűjtheted be Fejér megyében

Az idei évben szokatlanul korán kezdődik a medvehagymaszezon. Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb fűszernövényét Fejér megyében is megleled, mutatjuk is, hol!

Ezt ne hagyja ki! Dologtalanul tengődnek a muszlim bevándorlók

A medvehagyma a gasztronómiai felhasználása mellett sokoldalú gyógyhatással is rendelkezik, a növény az ország számos régiójában megterem. Általában gyertyános, tölgyes vagy bükkös erdők aljnövényzetében érdemes kutatni utána. Fejér megyében az egyik legjobb medvehagyma lelőhely az országban, illetve Európában is egyedülálló Kisgyón Természetbarát Telep környéke. Vannak egyesületek, akik különböző medvehagyma gyűjtő túrákat is szerveznek az említett területen. Viszont ha egyedül, szakértők nélkül vágnánk neki a túrának, akkor van pár szabály, amit fontos betartanunk, hogy ne érje az egészségünket és a pénztárcánkat kár!

Van egy mérgező hasonmása!

A medvehagyma könnyen összekeverhető a gyöngyvirággal, melynek levele halálos mérget tartalmaz. Elsősorban úgy lehet megkülönböztetni a medvehagymát bármi mástól, hogy hagymájából egyetlen levél nő csak ki. A legfőbb különbségek közé tartozik az illat: a növényt megdörzsölve éreznünk kell a hagymaszagot. Erős aromája mellett a levél tapintásából is érezhető a különbség: a medvehagymának sokkal sérülékenyebb, lágyabb levele van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Virágzás után persze nem okoz gondot különbséget tenni.

Limitált mennyiséget vihetünk csak haza!

Nem csak az egészségünkre, de a pénztárcánkra is károsan hat, ha nem vagyunk tisztában a gyűjtés szabályaival. A legfontosabb szabály, hogy a védett növénynek csak a levelei gyűjthetők, a hagymáját nem szabad kihúzni a földből. Egy tőről legfeljebb a levelek fele szedhető le annak érdekében, hogy a növény reprodukálódni tudjon. Magánszemélyek az állami erdőkben naponta legfeljebb 2 kg-ot szedhetnek össze, kizárólag saját felhasználásra. Két kilogrammnál nagyobb mennyiség gyűjtése engedélyköteles.