Más-más variációk gyerekzsúrra

Általában óvodás-kisiskolás kor táján érkezik el az idő arra, hogy a szülők olyan születésnapi mulatságot szervezzenek a gyermeküknek, amelyre meghívják a kis barátokat.

A bevállalósok – és akik nem tudnak vagy akarnak sokat költeni – otthon oldják meg a dolgot, házibuli jellegű összejövetelt szervezve.

Ez lehet egészen kötetlen hangulatú, tehát a vendéglátók lényegében hagyják, hogy a gyerkőcök azt játsszanak, amit szeretnének, s csak akkor avatkoznak be, ha esetleg eldurvul a helyzet, vagy leül a buli. Ezenkívül pedig a tortafelvágás és az ajándékozás szeánszát bonyolítják le. Ha jó a gyerekcsapat, s nagyjából mindenki ismeri a másikat, akkor jól működhet ez a megoldás is.

Más szülők felkészülnek: különféle játékokat találnak ki, amelyekkel elüthető az idő, szórakoztatóak, s a visszahúzódóbb, a társaságból esetleg kissé kilógó gyermek is bevonható általuk. A játékokkal, vicces feladatokkal ráadásul az ifjak fantáziája is megmozgatható, a közös ötletelés, mókázás jobban összehozhatja a társaságot. Nem mindegy persze, milyen korosztályról van szó, de azért az óvodás nagycsoportosok, illetve a kisiskolások már hajlandóbbak együttműködni, bevonódni.

A külső helyszínen szervezett muriknak számtalan változatuk lehetséges, a legtöbben azonban jellemzően a játszóházak kínálatából válogatnak. Ez is jó lehet, főleg a kisebb ovisoknak, akik nagyon szeretnek kergetőzni, kúszni, mászni, labdázni – a játszóházakban minderre bőven van lehetőség, rossz időben is, és sokféle játék kipróbálható. Ezeken a bulikon külön helyiségben szervezik meg a köszöntést, amelyre összeterelik a társaságot, s az animátor foglalkoztathatja is egy ideig a csapatot. Lehet közös tánc vagy valamilyen játék a szülinapi parti része, s itt is történik tortázás, ajándékozás.

Aki kicsit nyugisabb, a kreatív elfoglaltságot előtérbe helyező születésnapot szeretne, az is megtalálhatja a számítását. Például az egyik fehérvári könyvesbolt is szervez összejöveteleket, ahol a kreatív játékokra s valamilyen egyszerűbb kézművestárgy elkészítésére helyezik a hangsúlyt a tortázás, köszöntés mellett.

Mindezeken túl is lehet azonban ötletelni, és egy-egy jelentősebb születésnap akár különleges helyszínre is szervezhető. Csupán néhány példa: a nagyobb, fegyelmezettebb gyerekek elvihetők akár festőiskolás programra, ahol a közös festést, rajzolást lazább, mozgással kiegészített időtöltés követi. A túrázás, kirándulás szerelmeseinek egy erdei iskolai születésnap is opció lehet, vannak kaland- és szabadulószobák, s itt az izgalmak mellett külön kerülhet sor a köszöntésre, de akár bizonyos múzeumok is kínálhatják gyerekszületésnap megtartásának lehetőségét.

Az ajándékozásra is létezik több variáció: a klasszikus, minden meghívott visz valami apróságot típusú megoldás helyett a szülők kérhetik akár azt, hogy a meghívottak szülei pár száz vagy ezer forinttal járuljanak hozzá egy nagyobb közös ajándék megvásárlásához.

Bármelyiket is választjuk, a lényeg, hogy a gyermek jól érezze magát, s a saját szempontjaink mellett az ő igényeit is vegyük figyelembe.