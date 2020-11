Maradj fitt a hideg időben is! – Takács Péter tanácsai a téli edzésekhez és egészséges életmódhoz

Télen és a hideg időkben köztudott, hogy hajlamosabbak vagyunk elengedni magunkat, és ilyenkor bizony könnyen felszaladnak azok a fránya plusz kilók, amelyektől aztán az új évben, fogadalmunknak eleget téve pár hét alatt próbálunk megszabadulni. Ezt könnyen megelőzhetjük, ha egész évben, így a téli időszakban is odafigyelünk a testmozgásra, és a megfelelő táplálkozásra. Ezt, hogy is csináljuk? Takács Péter az Alba Triatlon SE edzője most ebben segít nekünk.

A hidegebb időben is ajánlod a kinti testmozgást, milyen előnyei vannak, illetve mire figyeljünk akkor, ha kint végezzük az edzésmunkát? fitt Igen mindenképp ajánlom a kinti testmozgást, sőt én a gyerekekkel, ameddig csak lehet a szabad levegőn hajtom végre a bemelegítő kocogást a téli időszakban is. Itt nagyon fontos a megfelelő intenzitás megválasztása és ruházat is Intenzitás alatt értek akár egy lendületesebb sétát is, ami 30-60 percen keresztül történhet. A futás esetén pedig a legegyszerűbb és legrégibb praktika, hogy olyan tempót válasszunk, amikor a légvételek száma nem szapora, a társunkkal tudunk beszélgetni, azaz beszélgetős tempóban történik a mozgás. Ezt fontosnak tartom a sportolók esetében is, különösen ebben a vírusos helyzetben, hiszen a magasabb intenzitáson megnövekedik az oxigén felvétel, több intenzív anaerob edzés hatására a szervezet pedig legyengül és azonnal sebezhetővé válunk. Természetesen egy egészséges, edzett jó állóképességgel rendelkező sportolónál ez a veszély alacsony. Kinti testmozgásnak több egyértelmű előnye is van. A természetben való mozgásnak az agyra stimuláló hatása van. A friss levegő, a különböző évszakváltások színei a természetben, a mentális és egyben a fizikai állapotot is javítják, a különböző terepviszonyok legyőzésével együtt. A kültéri mozgás esetén ne öltözzünk melegen, mert abból könnyen megfázás alakul ki. Túl hevülünk és rögtön könnyíteni szeretnénk a ruházaton és nedves felső testtel a meghűlés hamar megtörténik. Fontos a folyamatos mozgás és, hogy megfelelő hőmérsékleten tartsuk a testünket. A szabály egyszerű úgy induljunk el hűvösebb időszakban, hogy kissé „fázzunk". Milyen kiegészítő edzést végezhetünk otthon, ehhez milyen eszközöket érdemes beszerezni? A saját testsúlyos otthoni edzésekkel az első fázisban nagyot lehet fejlődni. Itt fontos a feladat szabályos végrehajtása! Bárhol beszerezhető egykezes súlyzókkal már rengeteg hasznos gyakorlatot tudunk végrehajtani. Az eszköztár pedig határtalan kinek mi fér bele, hogy otthon milyen konditermet tud varázsolni, de az egyszerű polifoam szőnyeg, a saját testsúlyunk és egy gumikötél is csodákra képes. Milyen tápanyagokra van szükségünk, mi az amit inkább hanyagoljunk és mit részesítsünk előnyben, hogy ne szaladjanak fel a kilók? Alacsony glikémiás indexű tápanyagokra van szükségünk, ilyen például a zabpehely, lenmag, áfonya. A drasztikus diétákkal az egészségünket, állóképességünket is veszélyeztetjük Törekedjünk a természetes probiotikum pótlásra, ami a joghurt, kefir és a savanyú káposzta. A léböjt kúra és a zöldség napok jelentősen megkönnyítik és tisztítják az emésztést. Többször együnk kisebb adagokat. Figyeljünk a folyadék pótlásra a hideg időszakban is, igyunk például különböző teákat és ajánlom az otthoni szűrt, magnéziumos vizet is. Ha lehetőségünk van a reggeli órákban éhgyomros edzéseket is iktassunk be, megfelelő intenzitáson. Melyek a legfontosabb vitaminok, amelyre szükségünk van, hogy elkerüljük a betegségeket, erősebb legyen immunrendszerünk és fittek maradjunk? Reggel érdemes a napot egy pohár citromos langyos vízzel indítani, a nélkülözhetetlen vitaminok ebben az időszakban pedig a C és a D vitamin. Hányszor mozogjunk egy héten, ami már elégnek mondható az egészséges életvitelhez? Kezdők esetében heti háromszor érdemes edzésmunkát végezni, a pihenőnapok megfelelő elosztásával. Tippek a téli edzésekhez: Megfelelő ruházat kiválasztása

Megfelelő intenzitás megválasztása

Alacsony glikémiás indexű tápanyagok fogyasztása

Drasztikus diéták kerülése

Megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminfogyasztás