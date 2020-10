Magyarok is vizsgálják az összefüggéseket a mikrobiom és a testsúly között

A beleinkben élő rengeteg mikroba a legkülönfélébb betegségek kialakulásában játszik szerepet. Magyar kutatók azt vizsgálják, milyen szerepük van a testsúly szabályozásában.

Tombácz Dóra biológus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének docense és csapata egyebek mellett azt szeretnék megtudni, milyen mikrobiális összetétel jár együtt az egészséges testsúllyal.

A beleinkben élő rengeteg mikroba, az úgynevezett bélmikrobiom a legkülönfélébb – a bélrendszerrel látszólag nem feltétlenül összefüggő – betegségek kialakulásában játszik szerepet, az autoimmun kórképektől a mentális betegségekig.

A mikrobiom organizmusai az ember sejtjeire is kihatnak és feltételezhetően megváltoztatják a gének kifejeződését, aktivitási állapotát. A mikroorganizmusok részt vesznek egyes vitaminok metabolizmusában, segítik az immunrendszer működését, neurológiai hatásuk is van, például a depresszióra is hatással lehetnek. Vannak adatok a mikrobiom egyensúlya és az ízületi gyulladás vagy több ráktípus közötti kapcsolatra. Emellett valószínű, hogy meghatározó hatásuk van a testsúly szabályozására is.

A mikrobiom egyensúlyának felborulását diszbiózisnak nevezik, ami egyértelműen negatív következményekkel jár az ember egészségére. Egészen új eredmény, hogy ez alól valószínűleg a Covid–19 betegség sem kivétel. Az már egyértelmű, hogy az elhízás, illetve a diabétesz rizikótényező a súlyos komplikációk kialakulásában.

Mivel az elhízás szövődményeképpen számos betegség kialakulhat, így többek között a 2-es típusú cukorbetegség, illetve a szív- és érrendszeri, valamint számos daganatos megbetegedés, ezért különösen fontos ennek a mikrobiom és az egészséges testsúly közötti lehetséges összefüggéseket vizsgáló kutatásnak az eredménye.

Az emberi szervezetben és annak felületén élő mikrobák 70 százaléka a bélcsatornában található, és nyilvánvalóan ezekre hat leginkább a táplálkozás átalakulása. Ezért a kutatásban vizsgálják a különböző étrendek hatását a mikrobiomra. Emellett a kezelésre jelentkező elhízott betegek számára személyre szabott edzésprogramot is beállítanak, és azt várják, hogy ennek is lesz hatása a bélbaktériumokra.

Az ember bélrendszerében körülbelül 1000 baktériumfaj él, ehhez jönnek még a vírusok és a gombák. A bennünk élő, nem kórokozó vírusokról nagyon keveset tudunk, ezért ezekre nagy hangsúlyt fog fektetni a Lendület kutatócsoport.