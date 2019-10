Lezárult a Tündérszépek megyei fordulója, íme a továbbjutók

Kedden délelőtt a Sajtóházban a megyei zsűri munkája nyomán megszületett országos szépségversenyünk első körének végeredménye. A négy továbbjutó hölgy október 31-től a regionális fordulóban Veszprém és Zala megye szépségeivel fog megmérkőzni a Tündérszépek országos döntőjébe való bejutásért.

Hetek óta szebbnél-szebb lányok töltik be a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu hasábjait, óriási érdeklődés mellett zajlott le Tündérszépek című szépségversenyünk megyei fordulója. Olvasóink október 28-án éjfélig értékelhették Fejér megye szépségeit, saját portfólió vagy profi fotósaink által, stúdiókörülmények között készített fényképek alapján. Megyénkből végül 21-en mérették meg magukat az első körben, akik közül három lányt szerkesztőségünk szakmai zsűrije, Sohonyai Edit író, Keller János színművész és Pásztor Zoltán, a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztő-helyettese juttatott tovább a regionális fordulóba. Rajtuk kívül olvasóink még egy hölgynek adták meg a további versenyzés lehetőségét. A zsűri értékelése alapján az első helyen a 18 éves gárdonyi Dettre Anna végzett, mögötte a 27 éves bicskei Nagy Csilla, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 24 éves perkátai Mészáros Réka állhatott fel, míg a közönség a 23 éves dunaújvárosi Szabó Kitty Georginának szavazott bizalmat. Ők négyen fogják képviselni Fejér megyét.

A döntés hosszas tanakodás után született meg, mely során a zsűri sok szempontot figyelembe vett. Elmondták, a fotókon tükröződött a lányok személyisége, a kisugárzásuk, az abszolút nyerő számukra pedig a természetesség volt. A szépség azonban relatív, Keller János elmondta, ha három másik személy alkotta volna a zsűrit, könnyen lehet, hogy egy teljesen másik eredmény született volna.

A győztes hölgyeket a hírekkel telefonon sikerült utolérnünk, örömüket pedig nehéz szavakkal visszaadni:

– A közönségszavazatokat látva nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam arra, hogy továbbjutok, az pedig, hogy első helyezettként, szinte hihetetlen, nagyon boldog vagyok és kíváncsian várom a folytatást! – mondta el kérdésünkre Dettre Anna, a megyei forduló győztese.

– Reménykedtem a továbbjutásban, de egy szépségversenynél sosem lehet biztos az ember. Nagyon örülök, hogy ott lehetek a regionális fordulóban! – folytatta a második helyen végzett Nagy Csilla.

– Rendkívül hálás vagyok azoknak, akik támogattak az első fordulóban, nagyon örülök a hírnek – tette hozzá a harmadik pozícióban befutó Mészáros Réka, aki bár rutinosnak számít a szépségversenyek világában, ugyanúgy izgult az eredmények miatt, mintha először venne részt ilyen megmérettetésen.

– Számomra nagy izgalom volt az egész forduló, minden nap figyeltem az eredmények alakulását. Köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, nem gondoltam volna, hogy közönségkedvencként vehetek részt a regionális fordulóban – zárta a sort Szabó Kitty Georgina, aki 7,37-es közönségponttal lett az olvasók kedvence.

Az október 31-én induló regionális fordulóban Anna, Csilla, Réka és Kitty Georgina Veszprém megye és Zala megye Tündérszépeivel fognak megmérkőzni. Ahogy azt olvasóink megszokhatták, hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, október 31-től pedig a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni november 11-én éjfélig a www.feol.hu/tunderszepek oldalon. Arra biztatjuk Olvasóinkat, hogy ezt tegyék is meg, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak Fejér megyei lányok a harmadik fordulóba, emellett a szavazók is értékes ajándékokkal gazdagodhatnak!

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy megjelenésükkel napról napra szebbé tették lapunk és hírportálunk olvasóinak napjait, a továbbjutóknak pedig ezúton is gratulálunk!

Amíg pedig a regionális forduló elindul, addig sem maradnak olvasóink Tündérszépek nélkül!