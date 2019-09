Természetesen, a picik egészségéért – Használjunk gyógynövényeket a gyerekeknél is!

Ha csak egy részét használnánk azon gyógynövényeknek, amelyeket Lencsés Rita ajánl a gyermekeknek, máris sokkal természetesebben és egészségesebben élhetnénk.

Lencsés Rita gyógynövényszakértő neve ismerősen csenghet, hiszen jó ideje szervez gyógynövénygyűjtő túrákat megyeszerte, a Szent István Király Múzeumon keresztül. Közel egy éve nagy fordulat következett be az életében: gyermeket szült, s azóta bőséges ismereteit már kislánya egészségének megőrzése érdekében is alkalmazza. Éppen ezért őt kérdeztük arról, milyen természetes módszerek segíthetik a szülőket abban, hogy felkészítsék gyermeküket a közelgő őszi-téli időszakra, a közösségi létre, s elkerülhessék, illetve minél gyorsabban kiheverjék a betegségeket.

Rita bájos kislányával, a tizenegy hónapos kicsi Ritával érkezett a találkozóra, így mindjárt rá is tértünk az ilyen picur csecsemőkre vonatkozó tudnivalókra.

– Féléves korig alapvetően az anyatej nyújt védelmet a babáknak, az erősíti az immunrendszerüket. A cukros készítmények, a méz használatát érdemes minél későbbre halasztani. Utóbbit régebben hároméves kor fölött ajánlották, mostanság azonban már egyéves kor után lehet adni a piciknek, ha utólag nem okoz problémát. Fertőtlenítő és baktériumölő hatása miatt nagyon előnyös. Sok benne továbbá a nyomelem, az ásványi anyag, amelyek immunerősítő hatásúak. Ha már elindult a hozzátáplálás, akkor adjunk minél több zöldséget, gyümölcsöt a kicsinek. Kezdetben nyilván nem az aprómagvasakra gondolok, hanem például a kökényre, amit jól át kell szűrni. Ennek nagyon magas az antioxidáns-tartalma. A gyümölcsöt fagyasztás után érdemes lereszelni, s úgy beletenni a gyermek pépjébe, vagy egyéves kor után mézzel is lehet keverni – ajánlja Rita.

A som is csodanövény, nagyon magas a C-vitamin-tartalma, és ugyanúgy lehet adni a gyermeknek, mint a kökényt.

A csipkebogyó szintén hasznos, ám arra figyelni kell, hogy a belsejében lévő szőrök miatt nagyon jól át kell szűrni a teához. Itt ugyebár a hosszú hideg áztatás a legjobb módszer, mert úgy marad meg a leginkább a vitamintartalom.

Immunerősítésre hároméves kortól kiváló a propoliszos méz fogyasztása, napi egy-három teáskanálnyi mennyiségben.

Ilyenkor már adhatók az aprómagvas gyümölcsök is (például a szeder), amelyeket időben le kell szedni, s frissen, majd fagyasztva, direktben oda lehet adni a gyerkőcnek.

Gyakori immunerősítésre használt növény az echinacea, vagyis bíbor kasvirág. Azonban fontos tudni, hogy az immunerősítő hatóanyaga a gyökérben van, tehát ki kell áztatni alkoholban. Ha erre otthon nem vállalkozunk, akkor kereshetjük az echinaceacseppeket. Ezek hígítottak, tinktúrák, úgyhogy a nagyobb gyerekek bátran fogyaszthatják.

Aranyat ér még a homoktövis olaja, amely akár kétéves kortól adható, s a grépfrútcsepp is, de utóbbinál kifejezetten a gyerekeknek készült változatot keressük!

A citrusok szintén hasznosak, csak figyelni kell, nehogy allergizáljanak.

A készítmények (például lekvárok) között jók lehetnek azok is, amelyekben van béta-glükán.

Az immunerősítéshez szükséges a probiotikumok bevetése. Ezeket különféle cseppekben, porokban tudjuk adni, s erősítik a bélflórát.

Rita felhívta a figyelmet arra: ugyan ajánlják és felnőttként használjuk is a mentateákat, -cseppeket, ezek azonban kisgyerekeknek, úgy hétéves korig nem javasoltak. Van ugyanis, aki nem jól reagál ezekre, s akár be is fulladhat. Úgyhogy jobb más növényeket keresni.

Például a lándzsás útifüvet egyéves kor alatt tea formájában érdemes adni, hígított változatban. Ez azt jelenti, hogy egy deciliter vízhez körülbelül az eredetileg ajánlott gyógynövénymennyiség felét használjuk, s a kész főzetből egy-két kiskanálnyit adjunk. Az anyatejes babák féléves korig sokszor nehezen fogadják el a teát, ami nehézséget okozhat. Pipettával is érdemes ilyenkor próbálkozni.

Egyéves kor után, makacs köhögés esetén adhatunk mézbe áztatott lándzsásútifű-levelet a gyermeknek. Friss levelet kell szedni, s háromhetes áztatás után egy teáskanálnyi mennyiséggel érdemes próbálkozni. Ez segítheti a légutak karbantartását.

Régi népi módszer a vöröshagymatea főzése, illetve az apróra vágott vöröshagyma elhelyezése egy tányéron a gyermek ágya mellett. A szoba ugyan igen büdös ilyenkor, ám a hagyma illóolaja kiváló hurutoldó, s nem kell belsőleg fogyasztani.

A kakukkfű jótékony hatásáról is hallhattunk már. Ennek a levelét vagy a virágos hajtását szintén adhatjuk teaként, hígítva, egyéves kor után mézbe keverve. Készíthető belőle befőttes üvegben, rétegezve cukorszirup, amiből kevés kell, és nagyon sokáig eláll.

A fenyőrügy ugyanígy alkalmazható, s székrekedés ese-tén is segíthet, mert a hurutoldó és immunerősítő hatása mellett a székletlazításra is jó.

Megfázásos tünetekre, köhögésre további megoldást jelenthet a hársfa- és bodzatea kombinációja, kicsi gyerekeknek hígítva, egyéves kortól akár egy kis mézzel édesítve.

A választék bőséges, csak elhatározás és odafigyelés szükséges a beszerzéshez, illetve picit több idő az elkészítéshez.