Kundalini jóga, hogy önmagad légy!

A kundalini jóga Magyarországon sem újdonság, ám ma is inkább a kevésbé ismert irányzatok közé tartozik, annak ellenére, hogy – legalábbis kezdő szinten – fizikailag könnyebben végrehajthatók a gyakorlatai és szinte azonnali jó hatást vált ki az emberből.

A kundalini jóga pontos eredetét nem ismerjük, legkorábbi említése az úgynevezett Upanisadokban történik, amelyek a Kr. e. 1000–500 közötti időszakból valók. Ezek a történelmi iratok azt mutatják, hogy a kundalini az energiák tudomány ága és spirituális filozófia volt, mielőtt a fizikai gyakorlatsorait kidolgozták volna.

A kundalini ősi szanszkrit szó, amelynek jelentése: összetekeredett kígyó. A keleti vallásokban jóval a buddhizmus és hinduizmus előtt úgy tartották, mindenkinek van isteni energiája, amely a gerincoszlop alján található. Ha képesek vagyunk „kitekerni” ezt a kígyót, vagyis használni a kundalini energiát, direkt kapcsolatba kerülhetünk Istennel. A kundalini jóga gyakorlása ennek az eszköze.

A kundalini tudománya évezredekig csak titkos mestereken keresztül, igen zárt körben terjedhetett. Nyilvánosan nem lehetett oktatni. Ezt először 1968-ban a Kanadába átköltözött Yogi Bhajan kezdte el.

– A kundalini jóga, amelyet a jógák királynőjének is neveznek, tulajdonképpen egy technológia, aminek a célja, hogy megemeljük a teremtőenergia-szintünket, és ezáltal növeljük a tudatosságunkat. Így megtalálhatjuk önmagunkat és kapcsolódhatunk Istenhez, amitől jobbak, egészségesebbek és boldogabbak leszünk. Yogi Bhajan szerint tartozol magadnak annyival, hogy önmagad légy – foglalta össze Simonné Matók Tünde kundalini jógaoktató, aki mindjárt hozzátette, attól, hogy Istenről beszélünk, nem jelenti azt, hogy ez a jógairányzat kapcsolódna bármilyen valláshoz, vagy akár maga lenne egy vallás.

Ahhoz, hogy a kundalini jógát gyakorolhassuk, nem kell előképzettség, világnézet, nincs megfelelő életkor, bárki, bármikor elkezdheti. – A legtöbb ember fejében a jógáról az a kép él, hogy a jógi nyakba tett lábakkal ül, vagy olyan egyéb pózokba teszi magát, amit egy „halandó” biztosan nem tud megcsinálni. A kundalini jóga viszont nem arról szól, mennyire vagy hajlékony, inkább arról, mennyire tudsz kitartó lenni úgy a jógaszőnyegen, mint a mindennapi életben – magyarázta Tünde.

A kundalini jógában is vannak persze fizikai erőt igénylő feladatok, de mindenkinek csak a saját határáig kell elmennie. Határaink feszegetésével kaphatunk a gyakorlás során olyan pluszt, amitől megváltoztathatjuk magunkat. Márpedig a jóga célja, hogy változtassunk magunkon azért, hogy fizikailag és mentálisan is jobbak, erősebbek legyünk az élet kihívásaival szemben és hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

– A kundalini jógában 5000-féle gyakorlatsor létezik – az elemek egy része a Hatha-jógából jön – és több eszköze is van arra, hogy felébreszszük a belső erőnket, növeljük a tudatosságunkat. Az egyik a légzés, amelyet mindig összekötünk a gyakorlatokkal. Az ember percenként általában 15–20-szor vesz levegőt. Ezzel a felszínes légzéssel viszont csak kis mennyiségű levegőt szívunk be és annak a nagy része sem jut tovább a felső légutaknál. Az egészséghez azonban kell, hogy átlélegezzük a teljes tüdőnket és más belső szerveinket is, és a légzés az idegrendszerre is hatással van. Ezért többfajta légzéstechnikát is alkalmazunk a gyakorlások során – árulta el az oktató, aki hozzátette, használnak még időkorlátot, kéz mudrákat – ujjtartásokat –, mantrákat – olyan szavak, rövid szövegek, amelyeknek a rezgésére mintegy ráültetik az elmét –, szemfókuszokat és testzárakat. Alkalmazzák a relaxációt és a meditációt is. A kundalini jógában azonban a meditáció nem egy ellazult állapotban történő elcsendesülés, inkább „munka”, valamilyen mozgásos gyakorlatsor formájában.

– Mivel rengeteg gyakorlatsor létezik, nincs két teljesen egyforma gyakorlás. A gyakorlatoknak pedig számos, a testi-lelki-mentális egészségre gyakorolt jótékony hatása van. Támogatja az idegrendszert, méregtelenít, stresszoldó, energetizáló, ami itt és most hat. Az úgynevezett megvilágosodáshoz – ami tulajdonképpen saját magunk öntudatra ébredését jelenti – nem kell hozzá elvonulni, zarándokútra menni, vagy messzire utazni. Elég „csak” a kundalini jógát gyakorolni – zárta Simonné Matók Tünde.