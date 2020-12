Koronavírus – Olvasóink tartanak a vakcinától, csak a negyedük kérné a védőoltást

Hétfőn tettük fel a kérdést olvasóinknak a feol.hu Facebook-oldalán: „Ön beadatná-e bármelyik védőoltást?”

Tavasszal még az egész világ a tudósoknak szurkolt, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást a Covid–19 okozta világjárvány visszaszorítására. Most, hogy egyszerre több ígéretes vakcina is rendelkezésre állna, az emberek egyre elutasítóbbak a védőoltással szemben. Ugyanakkor nagyon sok érv szól az oltás mellett, cikkünkben ezekről is olvashatnak.

Hétfőtől érhető el a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs oldal, ahol bárki előjegyezhet majd a védőoltásra – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt online sajtótájékoztatóján, ahol azt is elmondta, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos a nyugdíjasokat postai levél útján fogja megkeresni egy regisztrációs lappal, ezt minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti.

A feol.hu oldalán több mint ötszázan írták le véleményüket. Összesítésük alapján megállapítást nyert, hogy a válaszadók közel negyede igent mondana a védőoltásra.

Többségük kifejtette véleményét, érvelt az igaza mellett, hogy miért nem (vagy éppen miért igen) kérne ő, barátai vagy családtagjai a vakcinából. Az idősek közül volt, aki úgy vélte, kora miatt élnie kell a lehetőséggel, hiszen: “Úgy gondolom, hosszabb időre már nem zárhatjuk el magunkat szeretteinktől.” Egy másik válaszadó abban bízik, hogy egészségtudatos életvitele (megfelelő táplákozás, testmozgás) mellett immunrendszere megvédi őt a vírussal szemben. “A férjemmel együtt nagyon várjuk már, ugyanis semmi más megoldást nem látunk egészségünk megvédésére” – írja egy másik véleményező. Egy hölgy a következőképpen vélekedik: “Bízom bennük, a magyar szakemberek véleményében, a WHO ajánlásában”. Akadtak páran, akik humorral kezelték a kérdésünkre adott válaszukat, amiből kiderült, hogy az oltóanyag származási országa miatt utasítanák el a vakcinát. Szép számmal vannak a hezitálók is, akik beadatnák ugyan, de még várnának vele 1-2 évet, de közülük is azt emlegetik többen, hogy megbíznak a szakemberekben: “Én még nem döntöttem el, hogy beadassam De mindenesetre azt gondolom, tudósaink orvosaink ellenőrizték!”

Miért jó az oltás?

Ahogy arról korábban írtunk, hétfőn elindult az internetes regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon összefoglalták a legfontosabb információt arról, miért érdemes magunkat beoltatni: