Játszottál már kooperációs társasjátékkal?

Mivel a kooperációs társasjátékoknál a versengés helyett az együttműködésen van a hangsúly, így egészen más játékélményben lehet részesülni. Ez a társasjáték típus nagyban különbözik a már megszokott és hagyományos társasjátékoktól. Itt nem kell legyőzni a társadat, nem ez lesz a cél. A játék során olyan feladatokat kell majd megoldani, amelyet csak a partnereddel együttműködve tudsz majd teljesíteni. A csapatmunkán és a közös erőfeszítésen lesz a hangsúly. A gemklub oldalán számtalan kooperációs társasjáték található meg.

A Shadows of Brimstone: Dark Stone Brutes Enemy Pack kiegészítőjét is meg lehet már vásárolni, amelyet már eddig is igen sokan megvásároltak. A vadnyugaton játszódó kooperatív társasjáték más világokban játszódik és szörnyű lényekkel is találkozhatunk benne. Ezek a lények átfurakodnak a Brimstone világába. Változatos küldetési feladatokkal, kidolgozott kampányrendszerrel és nagyszerű karakterfejlesztéssel tették különlegessé a kiegészítő segítségével az alapjátékot. A Forestaurant játék egy állati étteremben játszódik. Az étteremben az erdő lakói étkeznek és a csapatodnak, valamint neked az lesz a célotok, hogy ezt az éttermet híressé tegyétek. Az étterembe folyamatosan érkeznek az éhes állatok és figyelni kell, hogy milyen állatokat ültettek egymás mellé, valamint az is fontos, hogy nagyon gyorsan szolgáljátok ki őket. A személyzet feladata, hogy minden vendég elégedetten hagyja el az éttermet. A kooperatív társasjátékot kártyák segítségével lehet játszani, hiszen az ételek rendelésfelvétele ezek segítségével történik. A kártyák segítenek abban, hogy főzésre vagy beszerzésre adjunk utasítást. A játékban nagyon fontos a munkamegosztás, hiszen csak így lehet megnyerni a játékot. Össze kell dolgozni a csapattagokkal, hogy ti győzzetek.

A Pathfinder Adventure Card Game kooperációs kártyajátékra építkező Apocrypha Adventure Card Game játék megfizethető áron vásárolható meg. A játékot 12 éves kortól ajánlják a készítők és maximum 6 fő játszhatja. A játék során kooperációban a világ megmentésén kell dolgozni. A játékban a szörnyek ellen kell felvenni a harcot miközben újabb és újabb képességekhez juthat mindenki. Minél több képesség van valakinek a birtokában annál sikeresebben veszi majd az akadályokat. Egyszerű szerepjátékként és kooperatív játékként is játszható.