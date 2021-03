Kongó, morajló hangokat hallottak Székesfehérvár felett – ön is hallotta?

Különös, égből jövő hangokra lettek figyelmesek többen is vasárnap késő este Székesfehérváron. Több másodpercen át lehetett állítólag hallani a kongó hangot. Tapasztalt más is hasonlót?

Az elmúlt években időről-időre előkerülnek olyan felvételek a világból, amelyek különös, égből jövő hangokat örökítenek meg. Megmagyarázni eddig még senki nem tudta biztosan: voltak, akik szerint légköri jelenségek lehetnek, mások, kicsit eltréfálva a dolgot, idegenek üzenetére gyanakodnak. Nos, mi nem merészkedünk idáig, pedig olvasónk szerint meglehetősen különös, mondhatni ijesztő hangokra lett figyelmes vasárnap késő este. Tapasztalatát megerősítette más is: „Furcsa jelenségre lettünk figyelmesek a délutános műszak végén Fehérváron a Denso gyárban. 21 óra 50 perc környékén az égből elég hangos morajlás hallatszódott kb. 4-6 másodperc hosszúságban, mintha egy konténernek az oldalára valami hatalmas kalapáccsal ütöttek volna rá. Egy mély mennydörgés szerű hang. Akkor mondtam is a munkatársaknak hogy én már láttam hasonló videókat, ahol ilyen hangokat vettek videóra a föld különböző részéről, de ők legyintettek és azt mondták hogy csak vihar lesz. Megnéztem az előrejelzést és a radar képet, de nem hogy a környéken, de még az országban sem volt a tegnapi napon zivatar vagy villám jelzés. Most délután pedig elkezdte mesélni az egyik barátom, hogy biciklivel tekert haza fél 11 környékén Fehérvárról Tácra és furcsa hangokat hallott egész úton. Összeegyeztettük a hallottakat és kiderült hogy ugyanazt hallottuk. Én, mire haza értem és kiálltam az erkélyre fél 12 környékén éjjel, még jobban sűrűsödött az időközönkénti morajlás, de addigra már olyan volt mintha egy építkezésen a törmeléket magasból dobálnák a földre.” Olvasónk azért osztotta meg a történetét, mert kíváncsi, hogy mások is hallották-e a furcsa zajokat?

Nos, erre mi is rendkívül kíváncsiak vagyunk, ahogy arra is, hogy vajon mi lehet a háttérben. Az biztos, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra nem érkezett semmilyen bejelentés sem ebben a témában, sem ebben az időszakban. Megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is kérdéseinkkel, hátha akár a légköri jelenségek tekintetében, akár egyéb légkörben előforduló zajok miatt tudnak magyarázatot adni a felmerülő kérdésekre. Ha így lesz, akkor azt mindenképpen megosztjuk olvasóinkkal. Addig is azonban kíváncsian várjuk, volt-e valakinek hasonló tapasztalata, akár ugyanebben az időszakban, akár valamikor máskor.