Konferencia a táplálkozásról, betegségekről

Életünk és környezetünk az elmúlt két emberöltő alatt gyökeresen megváltozott, beleértve táplálkozásunkat is.

A krónikus – autoimmun, autizmus spektrum és daganatos – betegségek szinte járvánnyá nőtték ki magukat. Jelentősen megszaporodtak az ételallergiák, de még ennél is nagyobb mértékben az ételintoleranciák. A kettő között az igazi különbség alig ismert, mert az utóbbi újabb fogalom, és még nem került be a tankönyvekbe, vizsgálómódszerei sem váltak olyan fejletté, mint az allergiáké. Az ételintoleranciák okozta tünetek mindennapjaink megszokásává váltak, és az esetenkénti tüneti terápiát leszámítva nem is foglalkoznak vele. Holott lassan gyakorisága miatt népegészségügyi tényezővé válik azzal, hogy a szervezetben állandó gyulladást tart fenn, és ez a gyulladás a krónikus betegségek elindítója, esetenként rontója. Ugyanakkor ez az a tényező, ami könnyen ellenőrizhető, befolyásolható, és amivel a krónikus betegség progressziója leállítható vagy megfordítható.

Ezt a témát járja körül és próbálja felhívni a figyelmet a táplálkozásunkkal kapcsolatos mindennapi veszélyekre és azok elkerülésének módjaira az a konferencia, amelyet november 24-én 9 és 15 óra között tartanak a Civil Központban (Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.). Az esemény, amelyen több orvos tart rövidebb előadást, ingyenesen látogatható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS