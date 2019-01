Komolyan kellene venni a rendszeres méhnyakrákszűrést

Ön hölgy, elmúlt 18 éves, vagy volt már szexuális kapcsolata? Ha igen, és eddig még nem csináltatott méhnyakrákszűrést, akkor talán itt volna az ideje! Ezzel ugyanis megelőzhető, időben észrevehető a méhnyakrák.

Az idén január 21-27-e között zajlott a XIII. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét. Az itthoni eseményeket a Mályvavirág Alapítvány szervezte, amely a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért jött létre 2013-ban. Honlapjukon számos információ olvasható a betegségről, arról, miért fontos eljárni a szűrésekre, azok hogyan zajlanak, s mit jelentenek a különböző eredmények. Továbbá azoknak is segítséget nyújtanak, akikről kiderült, hogy méhnyakrákjuk van.

Sokszor későn diagnosztizálják

Fejérben nem szerveztek külön programot, ám fontos lenne, hogy a hölgyek enélkül is átérezzék a szűrések fontosságát. Hiszen tudható: Magyarországon évente mintegy 350-400 nő hal meg méhnyakrákban, holott a betegség időben felfedezve gyógyítható – kaptuk az adatot a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától.

A méhnyakrák a 45 év alatti magyar nők második leggyakoribb daganatos megbetegedése, és szinte minden korosztályt érinthet, a húsz évesektől az idősebbekig. A magas halálozás hátterében az áll, hogy nagyon sok esetben késői stádiumban diagnosztizálják a méhnyakrákot, s ekkor már korlátozottak a gyógyítás lehetőségei.

Ez a fajta rosszindulatú daganat többnyire lassan fejlődik ki. A rendszeres szűrés teszi lehetővé a korai felismerést és a gyógyítást. A szűrővizsgálat alkalmával a méhnyakról kenetet vesznek, amelyet szakemberek értékelnek.

A szűrést sokan magánorvosnál végeztetik el. A népegészségügyi tájékoztatás szerint a közfinanszírozott ellátásban a vizsgálatra jogosult hölgyek dönthetnek úgy, hogy a méhnyakrákszűrést a védőnőnél, vagy a szakorvosnál veszik igénybe. A védőnői méhnyakrákszűréssel még közelebb kerülhet a lakóhelyhez a vizsgálat lehetősége. (Arról nem kaptunk információt, Fejér megyében mely településeken indult el ez a szolgáltatás.) A védőnői szűrések alkalmával a védőnők tájékoztatást adnak a szűrés módjáról, eredményességéről. Ha az eredmény „nem negatív”, akkor orvosi vizsgálat, vizsgálatok szükségesek.

Fejérben 80 százalék kéri az oltást

A méhnyakrák kialakulásában a humán papillomavírus (HPV) egyes típusainak szerepe bizonyított. Ezek a vírusok a daganatosan elfajult szövetek 80-90 százalékában kimutathatók. Hazánkban az átfogó méhnyakrák-megelőzési program egyik fontos eleme a szűrés, a másik pedig a HPV elleni védőoltás (ebből többféle van). Az oltás a méhnyakrák kialakulásában legnagyobb szerepet játszó, magas kockázatú HPV ellen nyújt védelmet. A szűrést azonban továbbra sem szabad elhanyagolni – figyelmeztet a szakhatóság.

A védőoltást 2014 óta a 12. évüket betöltött, általános iskola 7. osztályába járó lányok iskolai kampányoltás keretében ingyenesen kaphatják meg, ha a szülő hozzájárul. Az oltás a méhnyakrák kialakulása szempontjából legfontosabb, magas kockázati csoportba tartozó vírusokon kívül néhány alacsony kockázatú HPV ellen is védelmet nyújt.

Fejér megyében a szülők több mint 80 százaléka igényli az oltást évente. A jogosult lányok közül a 2018-as őszi iskolai kampányoltások során több mint 82 százalék kapta meg a HPV elleni védőoltást.

Az egészségügyért felelős államtitkár pedig idén bejelentette: az iskolai védőoltási programot a 12 éves fiúkra is kiterjesztenék.

Rossz eredmény, tünet nélkül

Érintetteket is kérdeztünk. Egy 37 és egy 38 éves hölgy hasonlóan nyilatkozott a szűrés kapcsán. Mindketten elvégeztetik évente, magánorvosnál, s eddig nem volt gond. Egy 39 éves nő ugyancsak rendszeresen jár, ám mivel nála már volt probléma, akár egy évnél hamarabb is megy. Nála a lombikprogram kapcsán végzett rutinvizsgálatnál derült ki, hogy rossz a mintavétel eredménye. Még nem rákos állapotról volt szó, de cselekedni kellett. Úgynevezett méhnyak-konizációs műtétet végeztek nála, ezután félévente kellett járnia ellenőrzésre. Ma már ismét elég lenne évente. Tünete egyébként nem volt.

Jó tudni azt is, kinek szükséges a vizsgálat? Annak, akinek már volt szexuális kapcsolata, aki elmúlt 18 éves, és annak is, akinek valamilyen nemi szervet érintő panasza van. Ha nincsenek panaszok, a szűrést akkor is javasolt évente egyszer elvégeztetni.

Ennek jelentősége azért igen nagy, mert a rákot megelőző állapotok nagy biztonsággal felismerhetők, és időben elvégzett kezeléssel gyógyíthatóak.