Kitört a strandszezon a Velencei-tónál (drónvideó)

Agárdtól Velencéig, földön és a levegőben is végigjártuk Fejér megye egyik legkedveltebb üdülőhelyét, hazánk harmadik legnagyobb természetes tavát.

Habár a megelőző napok borús időjárása ugyan nem kecsegtetett sok jóval, péntek délután igazi kánikula fogadta stábunkat a Velencei-tónál. Miután túltettük magunkat a lángos mindent betöltő illatán, munkához is láttunk. Bár még csak a szezon elején járunk, rengeteg pihenésre vágyó ember érkezett az üdülőparadicsomba, akik önfeledten napoztak, úszkáltak a vízben vagy fogyasztottak a különböző büfékben, de olyannal is találkoztunk, aki hozzánk hasonlóan, drónjával próbálta megörökíteni a táj nyújtotta gyönyöröket.

Az extrém sport, akárcsak tavaly, idén is óriási népszerűségnek örvend a tónál, a vízisí és a wakeboard ezúttal is rendkívül vonzó, rengetegen várták, hogy deszkára pattanjanak és hasíthassák a habokat, de a Korzón felállított vízi akadálypálya is kellemes órákat tud nyújtani azoknak, akik újra gyermekké válnának. Ha az ember pedig olyan szerencsés, mint mi voltunk, akár még Kása Andrásba is belefuthat a strandon!

Ugyan az időjárás szombat este óta ismét nem a legszebb arcát mutatja, amint a lehetőség adott, irány a vízpart, egy kis pihenés mindenkire ráfér!