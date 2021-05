Kezdődik a palántaszezon – Kellő óvatosságra intenek a fagyosszentek

A vásárló számára a palántaszezon most indul majd csak be igazán, de a munka az apró növénykékkel már január végén elkezdődik, ekkor vetik el a magokat a szaporítótálcákba, hogy aztán a megfelelő méret elérése után minden egyes palántát külön pohárba ültessenek. Ez hatalmas munka, hiszen ezer meg ezer palántáról van szó, a három 150 négyzetméteres fóliasátorban rengeteg a hely. Sokan próbálkoznak otthon is a palántaneveléssel, elvégre nem nagy ördöngösség, a csíra – amint vizet kap a mag – pár nap után már kidugja fejét a földből, ám a tapasztalat az, hogy az otthoni körülmények között nevelgetett palánta sokszor csenevész marad. A fóliasátor alatti mikroklímát nehéz mással pótolni, nem is beszélve a rengeteg természetes fényről, meg persze a kiváló talajról.

Horváthék palántaneveldéjében nemigen üti fel a fejét a betegség, pedig a párás, nedves idő a gombabetegségeknek, míg a nagy meleg az atkáknak kedvez. Ha úgy látják, hogy szükség van rá, persze védekeznek, ám ha lehet, kerülik a vegyszerek használatát.