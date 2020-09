Készülnek a fehérvári babahordozó hétre a szülők

A kötődő nevelést és a babahordozást képviselő, sok kisgyermekes családnak segítséget nyújtó Székesfehérvári Babahordozó Klub is kissé másként működik, mint a vírus megjelenése előtt.

A klubban régóta biztosítanak kölcsönzési lehetőséget a babahordozó eszközök iránt érdeklődőknek, tartanak tanfolyamot azért, hogy bárki el tudja sajátítani a kendők és egyéb kellékek fel- és megkötésének módját, van szoptatást támogató csoportjuk és alkalmanként előadásokat, beszélgetéseket is szerveznek a gyermekek egészséges nevelése kapcsán. E szolgáltatások és lehetőségek most, a COVID–19 uralta világban kissé átalakultak – erről kérdeztük a klub egyik oszlopos tagját, Nagy-Majoros Zsanett dúlát.

– A tavaszi karantén időszaka alatt a székesfehérvári Kertalja utcában található klubhelyiségünket sem nyitottuk ki. A korábban kölcsönzött hordozók a családoknál maradhattak, s azokat csak akkor kértük vissza, amikor ismét kinyitottunk. Ez júniusban történt meg, de akkor is szabályoztuk, hogyan lehet megjelenni. Minden családból lehetőleg egy főt várunk csak, és a klubhelyiségben is egyszerre egyvalakivel foglalkozunk. Az egyéb, általánosan ismert óvintézkedések természetesen nálunk is kötelezőek. Azóta működünk, kölcsönzés ismét havonta egyszer van, és a szoptatást támogató csoport is összejött már.

Zsanették úgy tapasztalták, hogy a családok, az édesanyák sokféleképpen állnak hozzá a helyzethez. Van, aki kevésbé aggódik a koronavírus miatt, és bátrabban mozdul ki otthonról, de többen inkább óvatosak, és a babát is csak a legszükségesebb esetben viszik ki a saját környezetükből.

A klub őszi jelentős eseménye a Nemzetközi Babahordozó Héthez kötődő program. Erre idén is készülnek, méghozzá október 9–10-én rendezik meg a tervek szerint. Zsanett elmondta: az esemény helyszíne szokás szerint A Szabadművelődés Háza lesz, ám ha esetleg úgy alakul, akkor online is lebonyolítják. A program fontos eleme a vásár, amelyen minőségi, a hordozáshoz, a neveléshez szükséges kellékeket, gyermekjátékokat, kozmetikumokat lehet beszerezni, illetve van tanácsadás és előadásokat is szerveznek. Amennyiben megtartható élőben a rendezvény, akkor mindent a szabályoknak megfelelően, maszkban, a biztonságos távolság megtartásával bonyolítanak le, ha pedig online változatra kényszerülnek, akkor lesz egy felülete kifejezetten ennek az eseménynek. Ide lehet majd feltölteni a vásárra szánt termékeket, itt zajlik a tombolasorsolás és ezen keresztül beszélnek a meghívott előadók a témáikról. Idén szó lesz egyebek mellett a szoptatásról, a helyes babahordozásról, a szülés körülményeiről, de sok egyéb érdekesség is terítékre kerül.

Beszélnek a hozzátáplálásról, az alvásról, érkezik bába, gyógytornász, és az énidő megteremtése, illetve a munkába visszatérés kapcsán is hangzanak el tanácsok. A lényeg az, hogy igyekeznek alkalmazkodni az aktuális helyzethez, és a lehető legszínvonalasabban megrendezni a programot.

S ahogy az lenni szokott, népszerűsítenek is, hiszen a hordozásban otthonosan mozgó édesanyák ilyenkor közös táncot adnak elő egy flashmob keretében. A próbák már zajlanak A Szabadművelődés Házában, itt találkoztunk a résztvevőkkel és gyermekeikkel. A jópofa koreográfiával szeretnék majd felhívni a fehérváriak figyelmét a babahordozó hétre és a kötődő nevelés előnyeire.

A flashmobot október 8-án 16.45-kor adják elő az Országalmánál, majd ezután a pláza előtt is, kerülve, hogy bent alakuljon ki csoportosulás, majd a rendezvény zárásaként szintén előadják a koreográfiát.