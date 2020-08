Kerekenként 18 palackfejjel – Flakonok környezetbarát újrafelhasználása

A vízikerekek vízfogadó lapátjai természetesen legyenek PET-palackokból. S van még pár további ötletünk is.

Öreghegyi „kertműves”, kiskertgazda olvasónk, Horváth Ferenc, akit a múlt héten az augusztusi kerti teendőkről kérdeztünk, nem csak a paradicsom, a paprika „nyelvén ért és beszél”. Nem csak az uborkákról és a padlizsánról tud sokat. Kertjét különleges díszekkel, saját keze munkáját dicsérő mérnöki alkotásokkal is rendre megjutalmazza. Nézzük az egyiket!

A PET-palackok segítségével működtetett, négy festett virágtól csinos vízikerékrendszere az újrafelhasználás szerelmeseit is elcsábíthatja. Hulladékból, flakonok kupakos „fejrészéből” vannak benne a vízzel hajtott lapátok.

Nos, az öreghegyi ház kertjében, Horváth Ferenc és neje árnyékos szaletlije mellett van egy, a szomjas rigóknak is kedves, aranyhalas tavacska. A szem gyönyörködtetésére úszkálnak benne a tarka halak, a lélek megnyugtatását szolgálja a halk csobogás. Folyamatos oxigéncserét kap ugyanis a tavacska, a gondos gazda így biztosítja az oxigénellátást. A keringetőszivattyú mellett egy másik csőszerkezet pedig a négy, kézzel festett vízikereket forgatja, mindig egy irányba.

– A vízikerekek működése elvén, amit már a tizenharmadik században kitaláltak, annak alapján csináltam meg ezt – ismertette a férfi. – Tehát ezekre a kis korongokra fölszereltem afféle vízfogadó lapátokat, mint a malomkerekeknél is szokás, csak hát azok ettől eltérő kiképzésűek. Ezek a vízfogadó lapátok PET-palackokból vannak. Van egy szivattyú a medencében, az nyomja föl a vizet, amely a kis tartályokba csordogál bele. A víz hajtóereje, vagyis a súlya forgatja a kerekeket – mondta el Horváth Ferenc.

Kerekenként tizennyolc palackfej szolgálja a művet. A hajtóvíz persze visszafolyik a kis medencébe, hogy aztán minden csepp ismét odasimulhasson a halakhoz. Kivéve persze azokat, amelyeket a rigók kortyolnak föl. A víz utánpótlásáról természetesen a természet gondoskodik. A kiskertekben egyebekre is felhasználható a formára vágott PET-palack. Nem kell azt feltétlenül kidobni! Az önmagában fogantyúval ellátott, fröccsöntött flakonokból például kicsi lapátok alakíthatók ki. A műanyag flakonokból persze alternatív virágcserepek is rittyenthetők. Díszítésüknek határt csak a képzelet határai szabnak.

Seprű is lehet a műanyagból. Azokhoz a kerti munkákhoz, illetve inkább udvari takarításokhoz, amelyekre még a félzsodéros cirokseprűt is sajnálnánk, no, azokra a PET-palackok hosszanti oldalaiból hasított csíkokból összetákolt, rúdra erősített takarítószerszámok a valók. Azokat aztán nem kell sajnálni!