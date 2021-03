Jóval kevesebbet mozgunk, és egészségtelenebbül is élünk

Eddig is népbetegségnek számított, az egy éve tartó vírushelyzet miatt azonban még inkább növekszik azoknak a száma, akik visszerességgel, visszértágulatokkal szembesülnek az alsó végtagokon.

Az emberi test három fontos érrendszeri hálózattal rendelkezik: az artériás, a nyirok- és a vénás keringési rendszer, s bár különálló feladatot látnak el, mégis egymással összhangban működnek. A vénás keringési rendszer elégtelen működése visszértágulatok kialakulásához, illetve vénás keringési elégtelenséghez vezethet. A kékes színű, súlyosabb esetekben kanyargós, kidudorodó erek a vénás keringési zavar jelei és akár súlyos szövődményeket is okozhatnak. Az elváltozás középpontjában a vénák falának meggyengülése és kitágulása, valamint a vénabillentyűk elégtelen működése áll.

A visszeresség kialakulásának leggyakoribb okai között a mozgásszegény, sok üléssel járó életmód áll, ami éppen olyan káros, mint az álló helyzetben töltött hosszú órák. Aki nem figyel oda magára és a rendszeres testmozgásra, annak lelassul a vérkeringése és idővel megjelenhetnek a visszérbetegség tünetei, vagy a már meglévő tünetek rohamosan súlyosbodnak – hívta fel a figyelmet Szabó Attila érsebész, visszér-specialista. A mozgásszegény életmód mellett a túlsúly és a vitaminhiány, vagyis a nem megfelelő összetételű tápanyagbevitel, a túlzott alkoholfogyasztás is károsítja a szervezet egészséges működését. A járvány kezdete óta egyre többen számolnak be megnövekedett testsúlyról és az alkoholfogyasztás mértéke is nőtt. Az életmód mellett meghatározó még a visszerességben az öröklött keringési zavar, kötőszöveti gyengeség, szív- és érrendszert érintő betegségek, cukorbetegség, a várandósság.

– Mostanában egyre többször tapasztalnak lábdagadást, fájdalmat, nehézláb-érzést – ezek súlyosbodó visszerességre utalnak – olyanok is, akiknek korábban nem voltak ilyen problémái. Az elégtelen vénás keringéssel azért is szükséges foglalkozni, mert nemcsak visszértágulathoz, hanem vénás pangáshoz, vénás trombózishoz és végül akár lábszárfekélyhez is vezethet. Ezek már súlyos szövődmények, amelyek károsodást okozhatnak a szervezetben – tette hozzá az érspecialista.

Sokan vannak, akik több időt töltenek otthon, mint korábban, így vélhetően többet ülnek, kevesebbet mozognak. A fentiek fényében érdemes a korábbiaknál jobban odafigyelni az étkezésre, a mozgásra. Ha pedig tüneteik vannak, ne intézzék el egy kézlegyintéssel, foglalkozzanak a vissz­ereikkel!