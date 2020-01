2020 első ajándékai: az újévi újszülöttek – Már otthon tölthetik a hétvégét

Az új esztendő első babái, Márk, Iván és Anna is otthon tölti már a hétvége nagy részét. Mindannyian máshová mennek haza, de azért sok közös van bennük: szerető családba érkeztek, és nagyon várták már őket.

Fejér megye első babája

Meszecsov Márk jóllakottan piheg édesanyja ágyán a fehérvári szülészet biztonságában. A több mint 4 kilóval született egészséges kisfiú Fejér megyében elsőként látta meg a napvilágot. Édesdeden szuszog, hátát precízen csavart takaró támasztja, így oldalfekvésben alussza az igazak álmát, s hagyja, hogy anyukája meséljen. Meszecsov Barbara és Meszecsov Gabriel nagyon várták első közös babájuk születését, aki 2020. január 1-jén 3 óra 55 perckor a fehérvári szülészeten látta meg a napvilágot. A Nádasdladányban élő házaspár persze nem szilveszterre tervezte a kicsi érkezését, de azért, mondhatni benne volt a pakliban, tekintve, hogy január 2-ára volt kiírva a szülés. 2015-ben találtak egymásra a fiatalok, s tavaly döntöttek arról, hogy érkezhet a baba. Márk nem is váratott sokáig magára, hamar döntött, hogy ő bizony érkezik. Az anyuka operátorként dolgozik, férje pedig egy fehérvári nagyvállalatnál gépkezelő. Első babás anyukaként Barbara már nagyon várja, hogy otthon együtt lehessen a család.

– Szerencsére most sok szabadsága van a férjemnek, így úgy tűnik, hogy januárban otthon lehet – mondja. Az összeszokás pedig szépen halad. A család pénteken hazamehetett, így az estét már hármasban tölthették nádasdladányi otthonukban.

Az első fehérvári kisfiú

Litsné Németh Viktória és Lits Máté gyermeke Lits Iván. Két testvére, egy hat- és egy négyéves nővére, Róza és Klára várja otthon őt, hiszen vele megérkezik a „kis herceg” is a családba. A szilveszter éjfél még otthon érte a családot, de már akkor lehetett érezni, hogy „itt valami közeleg”, a fájások ugyanis megindultak. Így 1 óra 10 perckor elindultak a fehérvári kórház szülészetére. Majd pedig 4 óra 40-kor megszületett Iván. Még nem volt itt igazán az idő, meséli az anyuka, a baba születése ugyanis 11-ére volt kiírva. De Iván újévi baba akart lenni, döntött és érkezett; gyorsaságával pedig kiérdemelte, hogy Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is köszöntse őt pénteken. – Két kislány után kisfiú érkezett hozzánk, s úgy érezzük, ez teljessé teszi a családunkat – meséli az anyuka, aki, amikor nem babázik, belső auditorként dolgozik egy fehérvári nagyvállalatnál, férje pedig villanyszerelő. S mint kiderült, már az első három nap után láthatóvá vált, hogy Iván más temperamentumú, mint a lányok.

– Az akaratát már most kinyilvánítja, és kicsit türelmetlen, ha éhes. Az elmúlt éjszakák is elég mozgalmasan teltek – meséli az anyuka, aki szombaton térhet haza családjához a legifjabb jövevénnyel.

Az első fehérvári kislány

Vízer Kinga és Vízer Dániel második kislánya, Anna 2020. január 1-jén 10.21-kor látta meg a napvilágot a fehérvári szülészeten, így lett ő Székesfehérvár első kislánya. Kétéves testvére, Luca nagyon várta már a hugicát, s alig várja most is, hogy hazamenjenek.

– Viszonylag korán érkeztem a kórházba, én ugyanis már december 30-án bejöttem, s a kórházi dolgozók kezébe helyeztem a sorsomat. S hát úgy alakult, hogy ő lett a fehérvári lakosok közül az első – meséli Kinga. A pedagógusházaspár második kislányát már nagyon várják közösségükben, a család ugyanis szervesen kapcsolódik a Vox Mirabilis Kamarakórushoz is. Kinga édesanyja és férje vezeti a kórust, amelynek mindennapjaiban nagyobbik lányuk már kétévesen is rendszeresen részt vesz. S már a frissen született babát is várják oda a többiek. – Nagyon drukkoltak nekünk sokan, hogy az év első babája legyen Anna – tette hozzá az anyuka.

Sokkal több gyerek született 2019-ben

Az új esztendő beköszöntével érdekes statisztika is formálódott a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészetén: 2019-ben 2614 szülés volt, ami azonban több babát jelent, hiszen voltak köztük ikrek is. Ez az adat 2018-ban 2500 volt, ami azt jelenti, hogy majd százhússzal több szülést vezettek le a fehérvári szakemberek, mint egy évvel korábban.

– Ez nagyon szép fejlődés, ami azzal is magyarázható, hogy emelkedik a szülési kedv a városban és kevesebben mennek máshová, illetve érkeznek hozzánk máshonnan – például Várpalotáról, Veszprémből és Budapestről is – szülni. Mindent megteszünk azért, hogy még jobbak legyenek a feltételek – mondta Hagymásy László, a szülészet osztályvezető főorvosa a Fejér Megyei Hírlapnak, utalva arra a fejlesztésre, amely ebben a pillanatban is zajlik a szülészeten. A folyosó vége épp le van zárva, a szülőszobákban is folynak a munkálatok. Az új szülőszoba és a babás szobák egy része már tavaszra elkészül, de a terv az, hogy a két folyosószintet teljesen szeretnék felújítani.