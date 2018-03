A jól választott lakásbiztosítás kulcsa az átgondolás, megértés és igényfelmérés

Ha megtaláltuk álmaink otthonát, az öröm mellé felelősség is társul, hiszen az ingatlan a családok legnagyobb értéktárgya. Ezt fontos biztonságban tudni az olyan lehetséges kockázatokkal szemben, mint például az elemi károk, a tűzesetek, az üvegtörés, a csőtörés, a betörés stb. – mondja Benkovics Mariann ügynökségvezető.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Mennyire korszerűek a jelenlegi lakásbiztosítások?



– A folyamatosan változó piaci igények és korszerűsítések azt diktálják, hogy a lakásbiztosítást évente, de legalább háromévente vizsgáltassuk felül, hiszen egy tetőcsere vagy egy felújítás alkalmával már oly mértékben növekszik otthonunk értéke, hogy azt az eredeti értékre megkötött biztosítás esetleg már nem fedi le. Adott esetben jelentősen alulbiztosítottá válhat az otthonunk, ami egy kárkifizetésnél komoly problémát okozhat. Sajnos még mindig nagyon sok, akár tízévesnél is idősebb lakásbiztosítással lehet találkozni. Pedig a biztosítók folyamatosan fejlesztik ezeket a termékeket, és érdemes több ajánlatot megnézni, kalkulációt készíttetni, mielőtt a döntésünk megszületik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mire figyeljünk, és hogyan válasszunk jól lakásbiztosítást?



– A tendencia azt mutatja, hogy az ügyfelek egyre tudatosabbak és fontos számukra, hogy megértsék, mely helyzetekben, mikor és milyen mértékben nyújt kártérítést a biztosító. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk otthonunkat és családunkat, ne a lakásbiztosítás ára, hanem a szükséges szolgáltatások alapján hozzunk döntést: vagyis a szerződésünk minden olyan lehetőséget tartalmazzon, ami számunkra fontos. Az online tájékozódás, az előkalkuláció mindenképp javasolt, ugyanakkor biztosítási szerződés megkötésekor érdemes a személyes kapcsolat értékére alapozva a biztosító kirendeltségén megkötni azt, mert sok apró kérdés merülhet fel, amiben a tanácsadó közvetlenül megoldást adhat.

A lakásbiztosításon belül milyen kiegészítő biztosítások érhetők el, mik az igények?



– A piaci igények és az e-kommunikáció előretörése mind azt erősítik, hogy legyen egy felhasználóbarát honlap, ahol mindent el tudnak intézni az ügyfelek. A legtöbb biztosító honlapján chatfelület is a rendelkezésükre áll, ahol az ügyfelek nyitvatartási időn kívül is intézhetik ügyei­ket, segítséget kaphatnak. Egyre többen kedvelik az online díjfizetést, a bankkártyás vagy átutalásos tranzakciókat. Növekvő igény mutatkozik a megújuló energiát használó otthonok kapcsán a hőszivattyús, napelemes rendszerek biztosítására, de a baleset- és kisállat-biztosítás is az elvárási lista élmezőnyében szerepel.

Mik a leggyakoribb tévhitek a biztosításokkal kapcsolatban?



– Az egyik ilyen gyakori tév­hit a betöréseket illeti, ugyanis sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kártérítéshez a biztosítók különböző védelmi szinteket határoznak meg, és ez alapján kerül meghatározásra a maximális kifizethető összeg. Emellett ügyfélként is meg kell tennünk a megfelelő óvintézkedéseket azért, hogy a védelem biztosított legyen, ami szükség esetén egy erősebb ajtó vagy egy plusz hevederzár felszerelésével orvosolható. A másik tipikus példa, hogy sokan azt gondolják, hogy a baleset- és az életbiztosítás ugyanaz, pedig nem. A balesetbiztosítás kizárólag a szerződésben nevesített baleseti eseményekre fizet, betegségre, természetes okú halálra, kórházi betegápolásra vagy otthoni betegállományra nem. A baleseti védelem viszont nemcsak arra vonatkozik, ha az otthonunkban ér minket baleset. Tipikus példa erre a kerti munka során bekövetkező sérülés, például kéztörés, vagy a szabadidős tevékenységek során elszenvedett szerencsétlenség.

Ügyfélként legyünk megfontoltak, szükség esetén kérjünk segítséget, ám a biztosításunk hatékonysága mindig akkor vizsgázik, amikor egy bekövetkezett káresemény után kárrendezésre kerül a sor.