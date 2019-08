Jellemformáló erejű a sport: a Cutler Fehérvár szakembereinek tippjei a Tündérszépeknek (videó)

Rohamosan közeledik Tündérszépek versenyünk fotózásának időpontja. Szeretnéd tudni, hogy miként lehetsz a legjobb formádban a kamera előtt? A Cutler Fehérvár szakemberei, Sántha Tamás és Vörös Nikoletta elmondja!

Amint arról már portálunk és a Fejér Megyei Hírlap felületén többször is beszámoltunk, a nagy népszerűségnek örvendő Tündérszépek névre keresztelt szépségversenyünk második szezonjára készülünk. Egyre több gyönyörű hölgy jelentkezését kaptuk már meg, és ahogy telik az idő, úgy egyre közelebb kerül a fotózás időpontja is. Ilyenkor persze mindenki a legjobb formáját szeretné hozni. Hogy nekik segíthessünk, felkerestük a székesfehérvári Cutler Gym ügyvezető igazgatóját, Sántha Tamást, aki Vörös Nikoletta segítségével hasznos tippeket osztott meg velünk.

Mióta része az életednek a sport, illetve a terem?

– Közel húsz éve űzök erősportokat, verseny-, illetve válogatott szinten is. Erőemelésben és testépítésben is szép eredményeket sikerült elérnem az évek során, 2015-ben pedig létrehoztuk az országos brand, a Cutler székesfehérvári termét.

Mit jelent számodra a sport és miért érzed, hogy fontos a 21. században?

– Az én szememben a sportnak számos fantasztikus érdeme van: egyfelől az egészség megóvásának legjobb módszere, másrészt pedig nagyon pozitív jellemformáló hatása is van, hiszen egy olyan szintű alázattal tudja felvértezni az embert, mint semmi más. Emellett eltörli a társadalmi poziciókból eredő különbségeket és egyenlővé teszi az embereket. Jellemileg, egészségileg is csak pozitív hatásokkal jár.

Titeket milyen okokkal, célokkal szoktak felkeresni?

– Széles a repertoárunk: vannak, akik szülés után szeretnének ismét formába jönni. Akadnak olyanok, akik súlyfelesleggel küzdenek, egyesek a változókor miatt nem tudnak önmaguktól formába jönni, de akadnak olyanok is, akik korábban sportoltak, de ma mégis nehezebben megy nekik egy-egy edzés. Gyakran találkozunk olyan sovány alkatú (ektomorf) emberekkel is, akik csak súlyzós edzéssel, extra tápanyagbevitellel tudnak némi izmot felszedni. De rehabilitálás, regenerálódás céljából profi sportolók is járnak hozzánk.

Mik azok a gyakorlatok, amik egy hölgynél hasznosak lehetnek?

– Elsőként a különböző farizom-emeléseket említeném. Ez történhet térdelő pozícióban, hátul kinyújtott lábbal, különböző terhelésekkel, bokasúlyokkal.

Aztán mindenképp javasolnám a guggolásokat. Ez lehet keresztbe guggolás, végezhető rúddal, különböző lábfejtartással, különböző méretű terpeszben, akár odahaza egykezes súlyokkal vagy 2,5 literes üvegekkel is. Így a comb különböző szegmenseit terheli meg az adott gyakorlat.

Végezetül pedig az örök érvényű gyakorlatokat érdemes megjegyezni: hasgyakorlatok, hasprés, felülés, lábemelések.

Mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy valakin látványos legyen a változás?

– Ezt embere válogatja, a genetika egyszerre lehet ajándék és átok is. Két-három hét alatt már elkezdődhet egy folyamat, kettő-három hónap alatt pedig igencsak szembetűnő változást észlelhetünk, ha a nulláról kezdjük, heti 3 edzéssel nyitunk, majd idővel átállunk a négy alkalomra (mondjuk egy hónap után). Emellett azonban létfontosságú, hogy tartsuk be a megfelelő étkezési előírásokat is, tartsuk a diétát, és jönni fog az eredmény.

A rendszeres sportolás mellett mennyire fontos a helyes táplálkozás?

– Borzasztóan: testépítésben például 70%-ban dominál az étkezés, a maradék 30 a pihenés és az edzés, de egy hobbisportoló számára is minimum 50%. Fontos, hogy rendszeres és adagilag is megfelelő legyen. Én hiszek a vércsoport diétában is. Nem állítom, hogy szentírás, de érdemes lehet megpróbálni azokat a fehérje- és szénhidráttípusokat, amik specifikusan az ember vércsoportjához jók.

Az ideális étrendből én testtípustól függetlenül is likvidálnám a fehérlisztet és a -cukrot, hiszen ezek élettanilag sem egészségesek. Javasolnám a 3-3,5 óránkénti étkezést, naponta minimum 5 alkalommal, nem túl nagy adagokkal, melyek közül többől kihagynám a szénhidrátot. Helyette fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, illetve halat. Ha valaki tartani szeretné a súlyát, vagy fogyni szeretne, mindenképp a szénhidráttal kell játszani, nem a zsírral. Mivel a nap előrehaladtával lelassul az ember anyagcseréje, így a szénhidrátos táplálkozást érdemes reggelre időzíteni.

Itt szeretném megjegyezni azonban, hogy edzés után (fél órán belül) mindenképp legyen szénhidrátbevitel, akkor hasznosulnak ugyanis leginkább a tápanyagok. Ha ilyenkor nem juttatunk szénhidrátot a testünkbe, az akár izomleépüléssel is járhat.

Ha valaki megkeres Titeket, segítetek neki az étrend összeállításában?

– Természetesen, Vörös Nikoletta személyében egy remek végzettségekkel rendelkező táplálkozástudományi szakembert tudhatunk csapatunkban, aki profi versenyzők felkészülését is koordinálja.

Vannak olyan mozdulatok, trükkök, melyeket közvetlenül a fotózás előtt érdemes elvégezniük a lányoknak?

– Azért, hogy tónusosabbak legyenek az izmok, jobban látszódjanak, érdemes lehet természetes vízhajtóteákat alkalmazni. Az étkezésre nagyon figyeljenek, hiszen mint említettem, rengeteg múlik rajta. A fotózás reggelére egy éhgyomros kardioedzést is javasolnék, megerősítvén a szív és érrendszert. Ez lehet egy kocogás vagy lépcsőzés, ezekkel ugyanis az utolsó pillanatokban is lehet formálni a testet.

Hasznosabb személyi edzővel együtt gyakorolni, mintsem egyedül?

– Ciklikusan javasolnám a személyi edző igénybevételét: amikor kezdő valaki, akkor mindenképp hasznos társ lehet egy jól képzett szakember. Egy idő után aztán az ember, ha komolyan veszi a sportot, megismeri a saját testét, annak fizikai határait, ilyenkor akár szólóban is lehet edzeni. Azonban biztos, hogy el fog jutni egy holtponthoz később, amikor ismét segítség lehet az edző.

Vannak olyan veszélyes dolgok, amiket semmiképp sem szabad csinálni?

– Sajnos azt vettem észre, hogy sok lánynál a testképzavar, melynek anorexia, bulémia lehet a velejárója, a legnagyobb probléma. Ennél nagyobb veszélyt nem is látok, hiszen ha valaki tudatosan nem eszik egész nap, és úgy végez súlyzós edzéseket, komoly sérüléseket tud okozni magának és akár edzőtársainak is. Súlyzós edzést szénhidrátbevitel nélkül senki ne akarjon végezni, mind fizikailag, mind lelkileg súlyos veszélyeket rejthet magában!