Indulnak a Csajos estek

Szeptemberben újraindul a Barátság mozi közkedvelt sorozata, a Csajos estek. A második szerdán, 8-án 18 órai kezdettel Koller Zsuzsanna párkapcsolati és önismereti mentor, Access Bars facilitátor előadását hallhatják az érdeklődők Kompromisszumok a párkapcsolatban címmel.

Számtalan témát jártak már körbe az előadók és a résztvevők az évek során: testbeszéd és emberismeret, tanácsok az életmódváltáshoz, esküvőszervezés, narcizmus és pánikbetegség, a válás és az együttélés nehézségei, stb.

Mit adhatunk és mit kaphatunk egy kapcsolattól?

A mostani előadás pontos címe Kompromisszumok a párkapcsolatban – Mit adhat nekem a párkapcsolat és mit adok neki én? Koller Zsuzsanna többek között arról is beszél majd, hogy mikor, milyen témákban érdemes kompromisszumokat kötnünk azért, hogy megelőzzük a konfliktusokat, és megtudhatják a résztvevők azt is, hogy mikor nem éri meg ezt megtenni. Kiderül az is, mi a különbség a kompromisszum és a megegyezés között, és arról is szó esik, hogy hogyan érdemes kezdeményezni mindezt a kommunikációban annak érdekében, hogy nyitott fülekre találjunk. Az est második részében a korábban megszokottak szerint is egy témához kapcsolódó filmet vetítenek. Ezúttal A szerelem röviden című ausztrál vígjátékot tekinthetik meg a résztvevők.